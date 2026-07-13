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13.07.2026 08:17

Σέβη Βολουδάκη: «Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος» (video)

13.07.2026 08:17
sevi-voloudaki

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Τέσσερις φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο άγνωστων, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, όπως αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας μιλώντας για τα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν κουκουλοφόροι έξω από το σπίτι της στα Χανιά.

Η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη περιέγραψε καρέ – καρέ όσα είδε από τις κάμερες ασφαλείας του κτιρίου όπου στεγάζεται και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά, αποκαλύπτοντας πως «3 γνωστοί – άγνωστοι κουκουλοφόροι» ήξεραν καλά το πού θα χτυπήσουν γράφοντας αυτά τα συνθήματα.

«Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν πού χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνονται. Και βέβαια, βράδυ πάντοτε δρουν στη σκιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε πως οι δράστες έφτασαν μέχρι την είσοδο της οικογενειακής κατοικίας και δίπλα στο κουδούνι έγραψαν τα εν λόγω συνθήματα.

Η υφυπουργός τόνισε ακόμη ότι η οικογένειά της βρίσκεται στα Χανιά και αποκάλυψε πως μέχρι και λίγες ώρες, στο σπίτι βρισκόταν ένα από τα παιδιά της. Όπως είπε, το σπίτι της βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο, στην πλατεία Δικαστηρίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο περιεχόμενο των συνθημάτων, τα οποία περιλάμβαναν αναφορές στην υπόθεση της επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

«Οι άνθρωποι αυτοί αυτό έχουν ως στόχο. Δεν τους ενδιαφέρει αν από αυτές τις πράξεις προκύψει θάνατος ή τραυματισμός. Παίρνουν αυτές τις πιθανότητες, γιατί θέλουν να τρομοκρατήσουν και να εκφοβίσουν», ανέφερε.

«Θα μπορούσε να είχε συμβεί ό,τι έγινε στη Θεσσαλονίκη»

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αυστηροποίησης του πλαισίου αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων, η Σέβη Βολουδάκη ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί κινήσεις που θα παρακάμπτουν τις δημοκρατικές διαδικασίες.

«Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο έτσι απλά. Πρέπει να υπάρξει νομοπαρασκευαστική επιτροπή, να ακουστούν οι προτάσεις. Δεν θέλω να γίνουμε σαν αυτούς. Θέλω να λειτουργήσει το κράτος δικαίου και η δημοκρατία μας», υπογράμμισε.

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