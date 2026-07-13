Κοινωνικό Κράτος και αντιμετώπιση διαφθοράς τα ατού του Τσίπρα, σχεδόν στα ίσα με τη ΝΔ για ακρίβεια και μεσαία τάξη

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Πέρα από την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, οι δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν και τα λεγόμενα «ποιοτικά» χαρακτηριστικά, που συχνά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και μάλιστα «εξηγούν» και τις γενικότερες τάσεις.

Όπως για παράδειγμα ο πίνακας της GPO, με το ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα 6 μεγάλα θέματα της χώρας. Εκεί συγκρίνονται η ΝΔ, η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι σε όλα τρίτο και με σχετικά χαμηλά ποσοστά (12%-15%).

Το ενδιαφέρον και ίσως και απρόσμενο είναι ότι σε δύο κατηγορίες κερδίζει ο Τσίπρας τον Μητσοτάκη: Στο Κοινωνικό Κράτος και στην Αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Σε άλλες δύο κατηγορίες (Μεσαία τάξη και Ακρίβεια) η ΕΛΑΣ είναι πολύ κοντά, σε απόσταση τριών μονάδων.

Μόνο στην Εξωτερική Πολιτική και την Οικονομία, η ΝΔ έχει καθαρή διαφορά από την ΕΛΑΣ.

Τροφή για σκέψη…

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