Υπάρχει… φλερτ ΕΛΑΣ – Ραλλίας;

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Μπορεί η πλειοψηφία των βουλευτών που… γλυκοκοιτάζουν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ να προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο το ενδιαφέρον φαίνεται ότι δεν περιορίζεται μόνο εκεί.

Πάρτε για παράδειγμα τη Ραλλία Χρηστίδου, τη µοναδική βουλευτή που παραµένει στους Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος την είχε εντάξει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμά πολύ τη δουλειά που κάνει στη Βουλή και θα… καλόβλεπε την ένταξή στο κόμμα του.

Βέβαια, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ακόμα δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνεννόηση, ούτε φαίνεται ότι η Ρ. Χρηστίδου προτίθεται – προς το παρόν – να παραιτηθεί από βουλευτής. Ωστόσο, είναι ένα από τα πρόσωπα που η στήλη θα… παρακολουθεί το επόμενο διάστημα.

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