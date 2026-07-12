Podcast – Θοδωρής Καλλιφατίδης: «Η ακροδεξιά ανεβαίνει, δυστυχώς, πολύ στη Σουηδία – Το ίδιο γίνεται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη»

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Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη η επανέκδοση του εξαιρετικού βιβλίου του Θοδωρή Καλλιφατίδη με τίτλο «Μητέρες και γιοι». Με αυτή την αφορμή, ο κορυφαίος και βραβευμένος συγγραφέας μίλησε από τη Στοκχόλμη αποκλειστικά στο topontiki.gr.

Ο Θοδωρής Καλλιφατίδης γεννήθηκε στους Μολάους Λακωνίας το 1938. Γιος δασκάλου από τον Πόντο, ήρθε στην Αθήνα το 1946. Φοίτησε στη δραματική σχολή του Κάρολου Κουν και, το 1964, μετανάστευσε στη Σουηδία, όπου ζει έως σήμερα. Σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και στη συνέχεια αφοσιώθηκε στη λογοτεχνία. Γράφει στα σουηδικά και στα ελληνικά. Έχει εκδώσει μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, ταξιδιωτικά δοκίμια, θεατρικά έργα· έχει γράψει σενάρια για τον κινηματογράφο και έχει σκηνοθετήσει μία ταινία. Έχει τιμηθεί με σημαντικά διεθνή βραβεία για το έργο του και σχεδόν όλα τα βιβλία του κυκλοφορούν σε είκοσι γλώσσες.

Στο ξεκίνημα της συζήτησης, αναφέρθηκε στην υπόθεση του βιβλίου, όπου έχουμε την επιστροφή ενός γιου για λίγες μέρες στην πατρική εστία, στην Αθήνα, και τη σχέση με την ενενήντα δύο ετών μητέρα του, που περιμένει πάντα τον ξενιτεμένο της στη Σουηδία.

Η επικοινωνία με τον νεκρό πατέρα μέσω ενός ημερολογίου, που μιλά για τις οικογενειακές ρίζες σε μια χαμένη πατρίδα, τον Πόντο, αποκαλύπτει την πορεία μιας οικογένειας στον 20ό αιώνα. Η αναζήτηση ταυτότητας ενός ανθρώπου που είναι παντού ξένος, ζώντας ανάμεσα σε δύο πατρίδες –εκείνη όπου γεννήθηκε και εκείνη όπου απέκτησε τη δική του οικογένεια–, σε δύο πολιτισμούς, δύο γλώσσες και δύο κουλτούρες. Μια αυτομυθοπλασία για το πόσο δύσκολο είναι να μεταναστεύεις, αποχαιρετώντας τους αγαπημένους σου, αλλά και πόσο δύσκολο είναι να μένεις σε έναν τόπο που νιώθεις ότι δεν σε θέλει. Και, κυρίως, ένας φόρος τιμής στη μητέρα, της οποίας η αγάπη αποτυπώνεται στις σελίδες αυτού του βιβλίου με αξέχαστο τρόπο.

Ακόμη, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σχέση του τόσο με τη μητέρα του όσο και με τον πατέρα του, μιλώντας παράλληλα και για τη σχέση του με τη δική του κόρη και τον γιο του. Ογδόντα οκτώ χρονών πλέον, δεν ταξιδεύει εύκολα και του λείπει η πατρίδα. Συγκινημένος, μας μίλησε για όλα αυτά που τον απασχολούν σήμερα και κυρίως για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και ιδίως στη δεύτερη πατρίδα του, τη Σουηδία. Έκλεισε με πικρία τη συζήτησή μας, αναφερόμενος στη ματαιότητα των πολέμων, οι οποίοι, όπως χαρακτηριστικά είπε, δεν έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα και εξακολουθούν και σήμερα να αιματοκυλίζουν την ανθρωπότητα.

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