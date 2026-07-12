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ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σταύρος Χριστακόπουλος ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2446
09/07/2026
12.07.2026 07:30

Καταρχήν ευεργετική η πόλωση για Μητσοτάκη και Τσίπρα

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2446
09/07/2026
12.07.2026 07:30
xristakopoulos-123-new

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«Κράτα με να σε κρατώ ν’ ανεβούμε το βουνό» λέει η παροιμία, που βρίσκει άλλη μια εφαρμογή στην αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ή, αλλιώς, μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα.

Είχε διαφανεί από νωρίς ότι η πόλωση, στοιχείο απαραίτητο για να κατακτούν υψηλά ποσοστά τα κόμματα εξουσίας, απουσίαζε όσο το ΠΑΣΟΚ ήταν δεύτερο στις δημοσκοπήσεις.

Όχι επειδή ο Ανδρουλάκης και οι δικοί του δεν έκαναν αντιπολίτευση, και μάλιστα σε υψηλούς τόνους, αλλά διότι οι κεντρώοι ψηφοφόροι δεν έβλεπαν να αντιπαρατίθενται… δύο χωριστοί κόσμοι.

Ίσως φταίει η συγκυβέρνηση του 2012-14 και η βεβαιότητα πολλών ότι, στην έσχατη ανάγκη, θα μπορούσε να επαναληφθεί.

Με τον Τσίπρα είναι (πάντα) αλλιώς. Πριν απ’ όλα επειδή αυτός έχει κυβερνήσει και οι απέναντι έχουν «ράμματα για τη γούνα του», όπως κι αυτός για τη δική τους. Επίσης διότι οι κόντρες του με τον Μητσοτάκη παίρνουν εύκολα έναν σκληρά προσωπικό χαρακτήρα εις βάρος της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Το ότι στο θέμα της τρομοκρατίας η Ν.Δ. χρέωσε στον Τσίπρα και το νέο του κόμμα τοποθετήσεις άλλων από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίον ο ίδιος αποτάσσεται, είναι ενδεικτικό.

Όπως και το ότι ο γραμματέας της Ν.Δ., κάνοντας τον άσχετο (ή μήπως είναι;) ταύτισε τον ΕΛΑΣ (και συνεπώς την τσιπρική ΕΛ.Α.Σ.) με τον εμφύλιο.

Με αυτά και μ’ εκείνα για ένα είμαστε σίγουροι: η πόλωση μόλις άρχισε και θα ενταθεί η προσπάθεια των δύο πλευρών να την επαυξήσουν, εφόσον κρίνουν ότι τους ευνοεί. Ας καταγράψουμε όμως δυο επιφυλάξεις:

1. Η Ν.Δ. πόσο μπορεί να φοβίσει τους απογοητευμένους δεξιούς με την απειλή ότι «ξανάρχεται ο Τσίπρας»;

● Αυτός δεν ήταν που τα πήγε μια χαρά με τους – σήμερα δυσαρεστημένους από τον Μητσοτάκη – καραμανλικούς εκλέγοντας ακόμη και Πρόεδρο της Δημοκρατίας από το στρατόπεδό τους;

● Μήπως είναι πιθανότερο να δούμε δυσαρεστημένους δεξιούς στην κάλπη της ΕΛ.Α.Σ.;

2. Ο Τσίπρας από την άλλη θα καταφέρει για πρώτη φορά να διεκπεραιώσει επιτυχώς μια κόντρα διαρκείας με τον Μητσοτάκη ή και αυτή η μάχη θα έχει την ίδια κατάληξη με τις προηγούμενες;

● Θα καταφέρει να ξεπεράσει δημοσκοπικά το 20%, ώστε να δημιουργήσει ένα ρεύμα νίκης συμπιέζοντας ασφυκτικά το ΠΑΣΟΚ και αποσπώντας δυνάμεις από τη Ν.Δ.;

● Ή μήπως ο Μητσοτάκης θ’ αποδειχτεί ξανά… τεφάλ;

Με απλά λόγια, η πόλωση λειτουργεί ευεργετικά σε πρώτη φάση και για τους δύο, αλλά ουδείς γνωρίζει αν μπορεί να φέρει είτε τον Μητσοτάκη πάνω από το 30% είτε τον Τσίπρα πάνω από το 20%. Αυτό θα φανεί μάλλον από φθινόπωρο…

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