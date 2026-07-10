Συντάξεις χηρείας: Τα κενά της νέας ρύθμισης προκαλούν αντιδράσεις στους δικαιούχους

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Δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις συντάξεις χηρείας και ήδη οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι η υπόθεση απέχει από το να θεωρηθεί λήξασα. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων αναγνωρίζουν ότι η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων μετά την πάροδο της τριετίας αποτελεί μια σημαντική διόρθωση μιας διάταξης που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τα προηγούμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή, όμως, υποστηρίζουν ότι η προωθούμενη ρύθμιση αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ζητήματα και δεν αποκαθιστά όλες τις αδικίες που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή του ισχύοντος ασφαλιστικού πλαισίου.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, κάνει λόγο για μια θετική εξέλιξη, η οποία όμως δεν καλύπτει το σύνολο των δικαιούχων. Όπως επισημαίνει, η διατήρηση της σύνταξης χηρείας στο 70% της σύνταξης που λάμβανε ο θανών σύζυγος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο η τελική νομοθετική διάταξη θα πρέπει να δώσει λύσεις και σε μια σειρά από εκκρεμότητες που εξακολουθούν να προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια.

Η βασικότερη ένσταση αφορά το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης. Σύμφωνα με το Δίκτυο, εκτός των αλλαγών φαίνεται να παραμένουν οι περιπτώσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου πριν από τις 13 Μαΐου 2016, όταν ο επιζών σύζυγος λαμβάνει παράλληλα και δική του κύρια σύνταξη. Για τους συνταξιούχους αυτούς, όπως υποστηρίζεται, δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική αποκατάσταση, γεγονός που δημιουργεί διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των δικαιούχων.

Ερωτήματα, σύμφωνα με τους συνταξιούχους, προκαλεί και η απουσία σαφούς αναφοράς στους δικαιούχους συντάξεων χηρείας του πρώην ΟΓΑ. Όπως σημειώνουν, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η συγκεκριμένη κατηγορία θα ενταχθεί πλήρως στις νέες διατάξεις ή αν θα απαιτηθούν πρόσθετες ρυθμίσεις.

Παράλληλα, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων υποστηρίζει ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των ποσών που χάθηκαν εξαιτίας των περικοπών των προηγούμενων ετών. Η επαναφορά της σύνταξης στο 70% θεωρείται θετική, ωστόσο δεν συνοδεύεται από πρόβλεψη για επιστροφή των χρημάτων που, σύμφωνα με τους δικαιούχους, στερήθηκαν εξαιτίας της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στις επισημάνσεις των συνταξιούχων περιλαμβάνονται και οι επικουρικές συντάξεις χηρείας. Όπως αναφέρουν, δεν υπάρχει καμία αναφορά στις επικουρικές παροχές και ιδιαίτερα στις περικοπές που εξακολουθούν να ισχύουν σε συντάξεις του Δημοσίου μετά την παρέλευση της τριετίας. Κατά την άποψή τους, χωρίς αντιμετώπιση και αυτού του ζητήματος, η μεταρρύθμιση παραμένει ελλιπής.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η βασική αλλαγή αφορά την οριστική κατάργηση της μείωσης της σύνταξης χηρείας από το 70% στο 35% μετά την πάροδο τριών ετών για όσους απέκτησαν δικαίωμα σύνταξης με το καθεστώς που διαμορφώθηκε μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Παράλληλα, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, ενώ διασφαλίζεται ότι οι δικαιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα χάσουν τη μία από αυτές.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τελικό κείμενο της νομοθετικής ρύθμισης που θα κατατεθεί στη Βουλή. Εκεί θα φανεί εάν θα υπάρξουν βελτιώσεις που θα καλύψουν τις κατηγορίες δικαιούχων οι οποίες, σύμφωνα με τις οργανώσεις των συνταξιούχων, εξακολουθούν να μένουν εκτός της κυβερνητικής παρέμβασης ή αν το θέμα θα συνεχίσει να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης και νέων διεκδικήσεων.

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