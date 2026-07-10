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10.07.2026 10:10

Μ. Μανουσάκης – ΑΔΜΗΕ: Η Ελλάδα ξεπέρασε ήδη τους στόχους του 2030 στις ΑΠΕ και ενισχύει τον ρόλο της

10.07.2026 10:10
manousakis admie

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Η Ελλάδα έχει ουσιαστικά πετύχει τους ενεργειακούς στόχους που είχε θέσει για το 2030, καθώς η εγκατεστημένη ισχύς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει ήδη φτάσει τα 19 GW, ενώ επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 13 GW διαθέτουν όρους σύνδεσης και βρίσκονται, στη συντριπτική τους πλειονότητα, σε φάση υλοποίησης.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στο 30ό Annual Government Roundtable του Economist, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει επιταχύνει σημαντικά την πορεία της προς την απανθρακοποίηση και τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας.

Όπως ανέφερε, οι ΑΠΕ καλύπτουν πλέον το 55% του ενεργειακού μείγματος, εξέλιξη που έχει αναβαθμίσει τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. «Η Ελλάδα έχει ανέβει κατηγορία», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η αυξημένη παραγωγή πράσινης ενέργειας ενισχύει πλέον και τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάπτυξη των έργων αποθήκευσης ενέργειας, τα οποία, όπως είπε, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ΑΠΕ και τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία μονάδες αποθήκευσης συνολικής ισχύος 530 MW, ενώ έως το τέλος του έτους η ισχύς τους αναμένεται να προσεγγίσει το 1 GW.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ προχωρά στη χορήγηση νέων όρων σύνδεσης για μονάδες αποθήκευσης περίπου 400 MW, ενώ έχουν ήδη εξασφαλιστεί όροι σύνδεσης για αυτόνομα έργα συνολικής ισχύος 1,6 GW, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος.

Ο κ. Μανουσάκης χαρακτήρισε τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας ζήτημα στρατηγικής σημασίας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να καλύπτει περίπου το 77% των ενεργειακών της αναγκών με εισαγόμενα καύσιμα. Όπως εξήγησε, η διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας σε τομείς όπως οι μεταφορές και η θέρμανση μπορεί να περιορίσει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τις οποίες χαρακτήρισε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς μειώνουν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, περιορίζουν τις εκπομπές ρύπων και ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, ιδιαίτερα για τα νησιά.

Όπως σημείωσε, η Κρήτη διαθέτει πλέον δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις με το ηπειρωτικό σύστημα, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η διασύνδεση όλων των Κυκλάδων. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα για τα Δωδεκάνησα, το βόρειο Αιγαίο και η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.

«Για την Ελλάδα οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αποτελούν μονόδρομο», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, τονίζοντας ότι τα έργα αυτά στηρίζουν τόσο τους καταναλωτές όσο και την αναπτυξιακή προοπτική των νησιών και του τουρισμού.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή, έκανε λόγο για ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδικασία που προσέλκυσε σημαντικούς διεθνείς επενδυτές, ενώ επισήμανε ότι παραμένει έντονο το ενδιαφέρον για μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η περαιτέρω ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και η ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη μείωση των διαφορών στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της νοτιοανατολικής και της κεντρικής Ευρώπης.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:02
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