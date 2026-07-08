Metron: Επενδύει 3 εκατ. ευρώ για νέα ώθηση στην παραγωγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028 δρομολογεί η Metron, συνεχίζοντας τη στρατηγική ενίσχυσης της παραγωγικής της βάσης και της τεχνολογικής αναβάθμισης, με στόχο να διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.
Η νέα επένδυση ακολουθεί το πρόγραμμα των 8 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη διετία, ανεβάζοντας τις συνολικές επενδύσεις της εταιρείας στα 11 εκατ. ευρώ μέσα σε διάστημα δύο ετών. Με τις νέες παρεμβάσεις, η Metron επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγικότητα, να περιορίσει τους χρόνους κατασκευής και να ενισχύσει την ευελιξία της απέναντι στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση από το εξωτερικό.
Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η περαιτέρω αυτοματοποίηση του εργοστασίου, μέσω της εγκατάστασης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, ρομποτικών εφαρμογών και CNC μηχανών, καθώς και η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία και την εφοδιαστική αλυσίδα.
Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει ακόμη την υλοποίηση νέων λύσεων λογισμικού για τα τμήματα Μηχανικών και Έρευνας & Ανάπτυξης, την εγκατάσταση συστήματος παραγωγικού προγραμματισμού (MES), νέου συστήματος διαχείρισης αποθήκης (WMS), αυτοματοποιημένων αποθηκευτικών υποδομών, αλλά και εξοπλισμού που ενισχύει την επιχειρησιακή συνέχεια της παραγωγής.
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι επενδύσεις αυτές θα επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων και την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Metron στις διεθνείς αγορές.
Όπως ανέφερε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Βασίλης Σάνδρος, το νέο πρόγραμμα αποτελεί μέρος ενός διαχρονικού επενδυτικού σχεδιασμού και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο της διεθνούς ανάπτυξης της Metron, με αιχμή την αύξηση της παραγωγικότητας και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Από την πλευρά της, η συνδιευθύνουσα σύμβουλος Άννα Σάνδρου υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της εταιρείας βασίζεται σε σταθερές επενδύσεις και όχι σε ευκαιριακές κινήσεις, επισημαίνοντας πως η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Metron και δημιουργεί ισχυρότερες προϋποθέσεις για την περαιτέρω διεθνή επέκτασή της.
Με παραγωγική βάση στις Σέρρες και παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, η Metron συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά ανελκυστήρων και να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή της πορεία.
Διαβάστε επίσης:
HELLENiQ ENERGY: Νέες πρωτοβουλίες με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση
Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
Θερινές εκπτώσεις: Το μεγάλο στοίχημα της αγοράς είναι να επιστρέψουν οι καταναλωτές στα καταστήματα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.