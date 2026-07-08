Metron: Επενδύει 3 εκατ. ευρώ για νέα ώθηση στην παραγωγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2028 δρομολογεί η Metron, συνεχίζοντας τη στρατηγική ενίσχυσης της παραγωγικής της βάσης και της τεχνολογικής αναβάθμισης, με στόχο να διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Η νέα επένδυση ακολουθεί το πρόγραμμα των 8 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη διετία, ανεβάζοντας τις συνολικές επενδύσεις της εταιρείας στα 11 εκατ. ευρώ μέσα σε διάστημα δύο ετών. Με τις νέες παρεμβάσεις, η Metron επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγικότητα, να περιορίσει τους χρόνους κατασκευής και να ενισχύσει την ευελιξία της απέναντι στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση από το εξωτερικό.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η περαιτέρω αυτοματοποίηση του εργοστασίου, μέσω της εγκατάστασης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, ρομποτικών εφαρμογών και CNC μηχανών, καθώς και η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει ακόμη την υλοποίηση νέων λύσεων λογισμικού για τα τμήματα Μηχανικών και Έρευνας & Ανάπτυξης, την εγκατάσταση συστήματος παραγωγικού προγραμματισμού (MES), νέου συστήματος διαχείρισης αποθήκης (WMS), αυτοματοποιημένων αποθηκευτικών υποδομών, αλλά και εξοπλισμού που ενισχύει την επιχειρησιακή συνέχεια της παραγωγής.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι επενδύσεις αυτές θα επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων, τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων και την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Metron στις διεθνείς αγορές.

Όπως ανέφερε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Βασίλης Σάνδρος, το νέο πρόγραμμα αποτελεί μέρος ενός διαχρονικού επενδυτικού σχεδιασμού και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο της διεθνούς ανάπτυξης της Metron, με αιχμή την αύξηση της παραγωγικότητας και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Από την πλευρά της, η συνδιευθύνουσα σύμβουλος Άννα Σάνδρου υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της εταιρείας βασίζεται σε σταθερές επενδύσεις και όχι σε ευκαιριακές κινήσεις, επισημαίνοντας πως η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Metron και δημιουργεί ισχυρότερες προϋποθέσεις για την περαιτέρω διεθνή επέκτασή της.

Με παραγωγική βάση στις Σέρρες και παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, η Metron συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά ανελκυστήρων και να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή της πορεία.

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