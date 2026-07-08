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08.07.2026 06:30

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

08.07.2026 06:30
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Tην ώρα που η Δυτική Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει ξανά ένα ακραίο κύμα καύσωνα, εμείς αποδεικνυόμαστε για άλλη μια φορά οι τυχεροί της γηραιάς ηπείρου και τη γλιτώνουμε. Τα μελτέμια κοπάζουν σταδιακά, επιτρέποντας στον υδράργυρο να ανέβει ελαφρώς και να επαναφέρει τις πιο κλασικές καλοκαιρινές θερμοκρασίες στο προσκήνιο, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να δοκιμάζονται οι δικές μας αντοχές.

Το σκηνικό της Τετάρτης: Ήλιος, αλλά και απογευματινές εκπλήξεις

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, θα αναπτυχθούν λίγα σύννεφα στα ηπειρωτικά, φέρνοντας τοπικές μπόρες και πιθανές καταιγίδες στα βουνά.

Αργότερα, μέσα στη νύχτα, το σκηνικό θα αλλάξει ελαφρώς στα βόρεια: στη Μακεδονία, τη Θράκη και στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα βγουν ξανά σύννεφα, δίνοντας τοπικές βροχές, κυρίως στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία. Στον αντίποδα, οι τυχεροί που βρίσκονται στα νησιά μας θα απολαμβάνουν λαμπερό ήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά έως τα 6 μποφόρ, παρουσιάζοντας αισθητή εξασθένηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι θα δείξει 34-35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Αττικοβοιωτία ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36-37 βαθμούς. Στα νησιά μας και στα δυτικά τμήματα της επικράτειας, ο καιρός θα είναι πιο δροσερός, με το θερμόμετρο να μην ξεπερνά τους 31-33 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Προς τις θερμές ώρες, όμως, θα συννεφιασει τοπικά και θα εκδηλωθούν κάποιες βροχές ή πιθανές μπόρες στο εσωτερικό του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ στα νότια και πιο εξασθενημένοι στα ανατολικά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου (ελαφρώς χαμηλότερη στα παραθαλάσσια).

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά ηλιόλουστος με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι, αλλά αργότερα θα στραφούν σε νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 21 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Τι θα γίνει την Πέμπτη;

Η μεγάλη ανατροπή έρχεται την Πέμπτη που αναμένονται γενικευμένες νεφώσεις και βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες θα λειτουργήσουν σαν «φρένο» για τον υδράργυρο, μπλοκάροντας τις θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο φετινός ελληνικός Ιούλιος μάς μπερδεύει για τα καλά, καθώς δεν θυμίζει σε τίποτα τις περσινές ακραίες θερμοκρασίες και τους καύσωνες. Ας το απολαύσουμε, λοιπόν, ακόμα κι αν χρειαστεί να έχουμε μαζί μας μια ομπρέλα καλού κακού!

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ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 06:54
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