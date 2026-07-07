Καιρός: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο – Η πρόγνωση για έξι μεγάλες πόλεις της χώρας

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Τάση ανόδου της θερμοκρασίας διαμορφώνεται στη χώρα μας από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (11-12/7), όπως αναφέρει σε άρθρο του ο γνωστός μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, το θερμό κύμα θα αρχίσει να γίνεται αισθητό κυρίως από το διήμερο 11-12 Ιουλίου. Η άνοδος του υδραργύρου θα είναι πιο έντονη σε περιοχές όπως η Λάρισα, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, εμφανίζοντας πιο ήπια χαρακτηριστικά στην Πάτρα και την Καβάλα, ενώ η μικρότερη επίδραση θα καταγραφεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Επίσης, οι πιθανότητες για εκδηλώσεις αξιόλογων βροχοπτώσεων παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένες στην επικράτεια, ενώ ξεκαθαρίζεται ότι για την πρωτεύουσα δεν δικαιολογούνται, προς το παρόν, τα σενάρια που δείχνουν ότι έρχεται ακραίος καύσωνας.

Στη συνέχεια, ο κ. Κολυδάς παρουσιάζει και μία συνοπτική εικόνα της εξέλιξης του καιρού σε έξι μεγάλες πόλεις της χώρας.

⛱️ Η ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΣΕ 6 ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

✅ Μετά τη χθεσινή μας ανάλυση, σήμερα παρουσιάζουμε μια συνοπτική εικόνα της εξέλιξης του καιρού σε έξι μεγάλες πόλεις της χώρας.

Η ενημέρωση αυτή θα ανανεώνεται τακτικά, ώστε να αποτυπώνονται οι νεότερες προγνωστικές… pic.twitter.com/RsBtyVzzNi — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 7, 2026

Αθήνα

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Κολυδάς, στην Αθήνα η θερμοκρασία παρουσιάζει αρχικά μικρή υποχώρηση, με τις μέγιστες τιμές να κινούνται περίπου στους 31-32°C γύρω στις 9-10 Ιουλίου. Η εικόνα αλλάζει το επόμενο διήμερο, από τις 11-12 του μήνα, με σαφή άνοδο και τις μέσες εκτιμήσεις των ensemble να επανέρχονται περίπου στους 35°C.

Στο τέλος του δεκαημέρου, το ευρωπαϊκό προγνωστικό σύστημα ECMWF ENS διατηρεί θερμότερο σενάριο από το αμερικανικό προγνωστικό σύστημα GEFS, ενώ η αυξανόμενη διασπορά αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο υψηλότερων τιμών.

Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας στις 9-10 Ιουλίου και στη συνέχεια βαθμιαία άνοδο. Από τις 12-13 Ιουλίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες κινούνται γενικά στην περιοχή των 34-35°C. Ωστόσο, η μετάβαση σε θερμότερες συνθήκες δεν συνοδεύεται ακόμα από ένδειξη για ακραία κορύφωση.

Λάρισα

Στη Λάρισα καταγράφεται ίσως το πιο καθαρό θερμό σήμα στο σύνολο των έξι πόλεων. Μετά την πτώση κοντά στους 30°C γύρω στις 9 Ιουλίου, ακολουθεί γρήγορη άνοδος, με τις μέσες εκτιμήσεις να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν τους 35°C. Από τις 12 Ιουλίου η διασπορά αυξάνεται αισθητά, ενώ η τάση για αρκετά θερμή περίοδο στη Θεσσαλία είναι έντονη.

Πάτρα

Στην Πάτρα η μεταβολή είναι πιο ήπια. Οι μέγιστες τιμές παραμένουν κοντά στους 30-31°C στην αρχή του δεύτερου δεκαημέρου και στη συνέχεια εμφανίζουν βαθμιαία άνοδο προς τους 33-34°C. Η τάση θέρμανσης υπάρχει, όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, αλλά είναι σαφώς πιο συγκρατημένη από ό,τι στη Λάρισα και στην Αθήνα.

Ηράκλειο

Το Ηράκλειο παρουσιάζει τη μικρότερη θερμοκρασιακή διακύμανση, με τις μέγιστες τιμές να διατηρούνται κυρίως μεταξύ 30-33°C, με μικρή άνοδο μετά τις 11-12 Ιουλίου. Τέλος, στην Καβάλα, η θερμοκρασία υποχωρεί αρχικά, με τις μέγιστες τιμές να πέφτουν κοντά στους 25-26°C γύρω στις 9 Ιουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί σταδιακή ανάκαμψη. Η γενική τάση είναι ανοδική, χωρίς προς το παρόν ένδειξη έντονου θερμού επεισοδίου.

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