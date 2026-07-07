Καιρός: Έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο – Η πρόγνωση για έξι μεγάλες πόλεις της χώρας

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Τάση ανόδου της θερμοκρασίας διαμορφώνεται στη χώρα μας από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (11-12/7), όπως αναφέρει σε άρθρο του ο γνωστός μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.
Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, το θερμό κύμα θα αρχίσει να γίνεται αισθητό κυρίως από το διήμερο 11-12 Ιουλίου. Η άνοδος του υδραργύρου θα είναι πιο έντονη σε περιοχές όπως η Λάρισα, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, εμφανίζοντας πιο ήπια χαρακτηριστικά στην Πάτρα και την Καβάλα, ενώ η μικρότερη επίδραση θα καταγραφεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Επίσης, οι πιθανότητες για εκδηλώσεις αξιόλογων βροχοπτώσεων παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένες στην επικράτεια, ενώ ξεκαθαρίζεται ότι για την πρωτεύουσα δεν δικαιολογούνται, προς το παρόν, τα σενάρια που δείχνουν ότι έρχεται ακραίος καύσωνας.
Στη συνέχεια, ο κ. Κολυδάς παρουσιάζει και μία συνοπτική εικόνα της εξέλιξης του καιρού σε έξι μεγάλες πόλεις της χώρας.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Κολυδάς, στην Αθήνα η θερμοκρασία παρουσιάζει αρχικά μικρή υποχώρηση, με τις μέγιστες τιμές να κινούνται περίπου στους 31-32°C γύρω στις 9-10 Ιουλίου. Η εικόνα αλλάζει το επόμενο διήμερο, από τις 11-12 του μήνα, με σαφή άνοδο και τις μέσες εκτιμήσεις των ensemble να επανέρχονται περίπου στους 35°C.
Στο τέλος του δεκαημέρου, το ευρωπαϊκό προγνωστικό σύστημα ECMWF ENS διατηρεί θερμότερο σενάριο από το αμερικανικό προγνωστικό σύστημα GEFS, ενώ η αυξανόμενη διασπορά αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο υψηλότερων τιμών.
Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας στις 9-10 Ιουλίου και στη συνέχεια βαθμιαία άνοδο. Από τις 12-13 Ιουλίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες κινούνται γενικά στην περιοχή των 34-35°C. Ωστόσο, η μετάβαση σε θερμότερες συνθήκες δεν συνοδεύεται ακόμα από ένδειξη για ακραία κορύφωση.
Στη Λάρισα καταγράφεται ίσως το πιο καθαρό θερμό σήμα στο σύνολο των έξι πόλεων. Μετά την πτώση κοντά στους 30°C γύρω στις 9 Ιουλίου, ακολουθεί γρήγορη άνοδος, με τις μέσες εκτιμήσεις να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν τους 35°C. Από τις 12 Ιουλίου η διασπορά αυξάνεται αισθητά, ενώ η τάση για αρκετά θερμή περίοδο στη Θεσσαλία είναι έντονη.
Στην Πάτρα η μεταβολή είναι πιο ήπια. Οι μέγιστες τιμές παραμένουν κοντά στους 30-31°C στην αρχή του δεύτερου δεκαημέρου και στη συνέχεια εμφανίζουν βαθμιαία άνοδο προς τους 33-34°C. Η τάση θέρμανσης υπάρχει, όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, αλλά είναι σαφώς πιο συγκρατημένη από ό,τι στη Λάρισα και στην Αθήνα.
Το Ηράκλειο παρουσιάζει τη μικρότερη θερμοκρασιακή διακύμανση, με τις μέγιστες τιμές να διατηρούνται κυρίως μεταξύ 30-33°C, με μικρή άνοδο μετά τις 11-12 Ιουλίου. Τέλος, στην Καβάλα, η θερμοκρασία υποχωρεί αρχικά, με τις μέγιστες τιμές να πέφτουν κοντά στους 25-26°C γύρω στις 9 Ιουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί σταδιακή ανάκαμψη. Η γενική τάση είναι ανοδική, χωρίς προς το παρόν ένδειξη έντονου θερμού επεισοδίου.
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