Γιάννης Παπαγεωργίου: Η αξιοπρέπεια της Τρίτης Ηλικίας βασικός μας στόχος – Ο Πρόεδρος του Κόμματος των Συνταξιούχων μιλά στο topontiki.gr

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι συνταξιούχοι αυτής της χώρας κουράστηκαν να ακούνε υποσχέσεις, να βλέπουν ψεύτικες αυξήσεις και να ζουν με συντάξεις που δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά. Κουράστηκαν να τους αντιμετωπίζουν ως «κόστος» και όχι ως ανθρώπους που δούλεψαν μια ζωή. Ο Πρόεδρος του νεοϊδρυθέντος κόμματος του Συνταξιούχων, Γιάννης Παπαγεωργίου απαντά σήμερα σε δέκα κρίσιμες ερωτήσεις ,στην 1η του συνέντευξη στο topontiki.gr. Δέκα αλήθειες που κανείς δεν τόλμησε να πει μέχρι τώρα.

Κύριε Πρόεδρε, πολλοί αναρωτιούνται: γιατί αποφασίσατε να δημιουργήσετε το Κόμμα των Συνταξιούχων; Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να μπείτε στην πολιτική και να εκπροσωπήσετε αυτή τη μεγάλη κοινωνική ομάδα;

Το κόμμα των Συνταξιούχων δημιουργήθηκε γιατί κάποιος έπρεπε επιτέλους να πει την αλήθεια. Για δεκαετίες, οι συνταξιούχοι αντιμετωπίζονται ως λογιστικό μέγεθος, ως «κόστος» που πρέπει να περικοπεί, ως άνθρωποι που δεν έχουν φωνή και δεν μπορούν να αντιδράσουν. Η πολιτική ελίτ μάς θεωρεί αναλώσιμους. Μας πετάει ψίχουλα, μας ζητά να χειροκροτήσουμε τη φτώχεια μας και μας κουνάει το δάχτυλο όταν διαμαρτυρόμαστε.

Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση μιλά για «ιστορικές αυξήσεις» στις συντάξεις. Εσείς μιλάτε για «απάτη». Πού στηρίζετε αυτή τη βαριά καταγγελία;

Η απάτη είναι αριθμημένη και τεκμηριωμένη. Η έκθεση του ΙΟΒΕ και της Cepal Hellas δείχνει ότι οι ονομαστικές αυξήσεις της επταετίας εξαερώθηκαν πριν καν φτάσουν στην τσέπη του συνταξιούχου. Η πραγματική μέση σύνταξη γήρατος αυξήθηκε μόλις κατά 0,8% σε έξι χρόνια. Αυτό δεν είναι αύξηση· είναι κοροϊδία. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ψίχουλα, ενώ οι άνθρωποι που έχτισαν και στηρίζουν αυτή τη χώρα βυθίζονται στη φτώχεια αι στην εξαθλίωση.

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για ψίχουλα, ενώ οι άνθρωποι που έχτισαν και στηρίζουν αυτή τη χώρα βυθίζονται στη φτώχεια αι στην εξαθλίωση.

Μιλήσατε για «κρατικό πλιάτσικο» στο εφάπαξ. Τι ακριβώς συμβαίνει από το 2014 και μετά;

Από το 2014 εφαρμόζεται ένας κανόνας που θα έπρεπε να θεωρείται ποινικά κολάσιμος. Οι εισφορές στα Ταμεία Πρόνοιας δεν έχουν πλέον ανταποδοτικότητα. Όποιος μπήκε στην αγορά εργασίας μετά την 1/1/2014 θα πάρει ως εφάπαξ μόνο τις εισφορές του άτοκα, αποπληθωρισμένα, εξανεμισμένα. Το κράτος κρατάει τα λεφτά των εργαζομένων για δεκαετίες και τους επιστρέφει χαρτζιλίκι. Και αυτό η κυβέρνηση το ονομάζει μεταρρύθμιση. Εμείς το λέμε ληστεία με νομοθετική σφραγίδα.

Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι το Δημόσιο είχε πραγματική μείωση 11% και ο Ιδιωτικός Τομέας μόλις 1,3% πραγματική αύξηση;

Αυτό που παρουσιάζουν ως «σύγκλιση» είναι στην πραγματικότητα εξίσωση προς τα κάτω. Στο Δημόσιο, η ονομαστική αύξηση 6,3% μετατράπηκε σε πραγματική μείωση 11%. Στον Ιδιωτικό Τομέα, το «21%» της κυβέρνησης κατέληξε σε 1,3% πραγματική αύξηση. Αυτή η πολιτική δεν ενώνει τους συνταξιούχους· τους εξαθλιώνει οριζόντια.

Λέτε ότι ο πληθωρισμός λειτουργεί ως «έμμεσος φόρος».

Ο συνταξιούχος δεν ζει με τον πληθωρισμό των αεροπορικών εισιτηρίων και των gadgets, στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται για να βγεί ο πληθωρισμός. Ο συνταξιούχος ζει με τον πληθωρισμό της καθημερινότητας, λάδι, ψωμί, γάλα, φάρμακα. Όταν αυτά αυξάνονται 15%,20%, η αύξηση 3% είναι προσβολή. Η κυβέρνηση άφησε την ακρίβεια ανεξέλεγκτη και ο πληθωρισμός έγινε ένας δεύτερος φόρος που χτυπά μόνο τους αδύναμους.

Κύριε Πρόεδρε, η κυβέρνηση παρουσιάζει την εφαρμογή PosoKanei ως «ψηφιακό όπλο» κατά της ακρίβειας

Η εφαρμογή Posoκanei είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια με επικοινωνία αντί για πολιτική, με ψηφιακά τρικ αντί για πραγματικές μειώσεις τιμών. Τι μας λένε; Ότι ο χαμηλοσυνταξιούχος των 500 ευρώ , ένας άνθρωπος που ζει στο όριο της επιβίωσης , πρέπει να ανοίξει το κινητό του (που δεν έχει ή ξέρει να το χρησιμοποιεί μόνο για να τηλεφωνεί), να συγκρίνει τιμές που διαφέρουν κατά 5 ή 10 λεπτά, να κάνει «σαφάρι προσφορών» και να ψάχνει ποιο σούπερ μάρκετ έχει το μακαρόνι 0,03 φθηνότερο.

Η κυβέρνηση έκανε «συμφωνίες κυρίων» με τις μεγάλες αλυσίδες για μειώσεις τιμών

Οι λεγόμενες «συμφωνίες κυρίων» είναι ακόμη χειρότερες. Δεν είναι πολιτική προστασίας του καταναλωτή· είναι πολιτική προστασίας των αλυσίδων. Όταν η κυβέρνηση κάθεται στο τραπέζι με τους μεγάλους παίκτες της αγοράς και τους «παρακαλά» να ρίξουν λίγο τις τιμές. Είναι παράδοση της αγοράς στα συμφέροντα. Και ποιοι πληρώνουν το τίμημα; Οι χαμηλοσυνταξιούχοι των 500 ευρώ, που βλέπουν το λάδι, το ψωμί, το γάλα και τα φάρμακα να αυξάνονται 15% και 20%, ενώ η κυβέρνηση τους πετάει μια εφαρμογή και μια «συμφωνία κυρίων» για να σωπάσουν. Δεν θέλουν να μειώνουν τις τιμές θέλουν να μειώνουν τις προσδοκίες μας. Και αυτό το ονομάζουν «κοινωνική πολιτική». Το Κόμμα των Συνταξιούχων δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί η τρίτη ηλικία σε πεδίο πειραματισμού ψηφιακών παιχνιδιών και επικοινωνιακών τεχνασμάτων. Οι άνθρωποι που ζουν με 500 και 800 ευρώ δεν χρειάζονται εφαρμογές. Χρειάζονται αξιοπρεπείς συντάξεις, πραγματικές μειώσεις τιμών, ρήτρα πληθωρισμού, ακατάσχετο εφάπαξ και πολιτική που δεν τους θεωρεί αναλώσιμους.

Ποιο είναι το βασικό αίτημα του Κόμματος των Συνταξιούχων; Τι ζητάτε άμεσα;

Ζητάμε τρία πράγματα που σε κάθε σοβαρό κράτος θα θεωρούνταν αυτονόητα: 1.Κατάργηση του ληστρικού τρόπου υπολογισμού και επαναφορά της πραγματικής ανταποδοτικότητας. 2.Έντοκη αναπροσαρμογή των εισφορών από το 2014 και μετά. 3.Ακατάσχετο εφάπαξ. Κάτω τα χέρια από τους κόπους μιας ζωής.

Πώς απαντάτε σε όσους λένε ότι «οι συνταξιούχοι δεν αλλάζουν πολιτικό χάρτη»;

Το 89% των συνταξιούχων είναι άνω των 65 ετών. Είναι άνθρωποι που εξαρτώνται αποκλειστικά από τη σύνταξή τους και δεν έχουν άλλη διέξοδο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απόμαχοι της ζωής, ούτε της κάλπης. Στις επόμενες εκλογές, η οργή τους θα γίνει πολιτική τιμωρία. Η γενιά που κράτησε την Ελλάδα όρθια θα γκρεμίσει την πολιτική απάτη της κυβέρνησης.

Τι διαφορετικό φέρνει το Κόμμα των Συνταξιούχων στην πολιτική σκηνή;

Φέρνουμε κάτι που λείπει δεκαετίες την αξιοπρέπεια της τρίτης ηλικίας Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, δεν διαπραγματευόμαστε ψίχουλα. Απαιτούμε ένα κράτος που δεν κλέβει τους πολίτες του. Ένα κράτος που προστατεύει τον κόπο μιας ζωής. Είμαστε η φωνή της γενιάς που πλήρωσε τα πάντα και τώρα πληρώνει ξανά.

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