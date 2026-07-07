Υπό έλεγχο η φωτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, επί τόπου η Πυροσβεστική

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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Τριάδιο του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με 22 πυροσβέστες και 7 οχήματα.
Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε κατάσταση αυξημένης επικινδυνότητας.
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