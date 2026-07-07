Υποκλοπές Predator: Αγωγή 7,6 εκατ. ευρώ από οκτώ θύματα σε καταδικασθέντες και εμπλεκόμενους

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οκτώ θύματα υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator κατέθεσαν αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, διεκδικώντας συνολικά 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στρέφονται κατά των καταδικασθέντων και εμπλεκομένων

Η αγωγή στρέφεται κατά των τεσσάρων καταδικασθέντων για την υπόθεση, καθώς και κατά προσώπων που, σύμφωνα με την απόφαση του Πλημμελειοδικείου, ενεπλάκησαν στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Οι ενάγοντες αναφέρουν ότι υπήρξαν θύματα μιας «ιδιότυπης κατάστασης ομηρίας», καθώς, όπως σημειώνουν, δεν μπορούν να γνωρίζουν «ποιος και πότε θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της απολύτως παράνομης παρακολούθησής» τους.

Αναφορές σε «πυραμίδα εταιρειών»

Στην αγωγή γίνεται λόγος για «πυραμίδα εταιρειών» με τη χρήση παρένθετων προσώπων, με σκοπό, όπως αναφέρεται, την παράκαμψη κανονισμών ασφαλείας, τη μεταφορά χρημάτων και την εξαγωγή προϊόντων.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα ίδρυσαν αλληλοσυνδεόμενες ή σχετιζόμενες εταιρείες σε χώρες όπως:

Ισραήλ

Ελλάδα

Κύπρος

Ελβετία

Μάλτα

Ιρλανδία

Βόρεια Μακεδονία

Βρετανικές Παρθένες Νήσοι

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι η διάρθρωση αυτή καθιστούσε ιδιαίτερα δυσχερή την πλήρη χαρτογράφηση των σχέσεων και των διαδρομών του χρήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους Sara Aleksandra Hamou και Tal Jonathan Dilian, για τους οποίους αναφέρεται ότι είχαν βασικό ρόλο στη δημιουργία των εμπλεκόμενων εταιρειών, με τρόπο που, κατά τους ενάγοντες, αναδεικνύει δομημένη οργάνωση, διεθνική δράση και κατανομή ρόλων.

Ποιοι υπογράφουν την αγωγή

Την αγωγή υπογράφουν οι:

Θανάσης Κουκάκης , δημοσιογράφος

, δημοσιογράφος Άρτεμις-Μαίρη Σίφορντ , πολιτικός επιστήμονας, πρώην στέλεχος της Meta, μητρικής εταιρείας του Facebook, με ειδίκευση σε θέματα πολιτικής κυβερνοασφάλειας

, πολιτικός επιστήμονας, πρώην στέλεχος της Meta, μητρικής εταιρείας του Facebook, με ειδίκευση σε θέματα πολιτικής κυβερνοασφάλειας Αντωνία Πρίμπα , δικηγόρος, πρώην συνεργάτης του πρώην ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου

, δικηγόρος, πρώην συνεργάτης του πρώην ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου Ιωάννης Φυτίλης , δικηγόρος

, δικηγόρος Πηνελόπη Μηνιάτη , πρώην υψηλόβαθμη αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., βιολόγος-γενετίστρια, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων και πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας από το 2016 έως τον Μάρτιο του 2022

, πρώην υψηλόβαθμη αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., βιολόγος-γενετίστρια, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων και πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας από το 2016 έως τον Μάρτιο του 2022 Αγγελική Ρούσσου , στέλεχος της ΕΥΠ

, στέλεχος της ΕΥΠ Ζωή-Μαρία Σακαλή , στέλεχος της ΕΥΠ και εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο ΝΑΤΟ από το 2014 έως το 2020

, στέλεχος της ΕΥΠ και εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο ΝΑΤΟ από το 2014 έως το 2020 Σπύρος Σιδέρης, δημοσιογράφος, ιδρυτής και διευθυντής του ειδησεογραφικού οργανισμού Independent Balkan News Agency, με αντικείμενο τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο

Η αγωγή προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου στις 7 Απριλίου 2027.

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