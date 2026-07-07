Υποκλοπές Predator: Αγωγή 7,6 εκατ. ευρώ από οκτώ θύματα σε καταδικασθέντες και εμπλεκόμενους

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Οκτώ θύματα υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator κατέθεσαν αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, διεκδικώντας συνολικά 7,6 εκατομμύρια ευρώ.
Η αγωγή στρέφεται κατά των τεσσάρων καταδικασθέντων για την υπόθεση, καθώς και κατά προσώπων που, σύμφωνα με την απόφαση του Πλημμελειοδικείου, ενεπλάκησαν στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
Οι ενάγοντες αναφέρουν ότι υπήρξαν θύματα μιας «ιδιότυπης κατάστασης ομηρίας», καθώς, όπως σημειώνουν, δεν μπορούν να γνωρίζουν «ποιος και πότε θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της απολύτως παράνομης παρακολούθησής» τους.
Στην αγωγή γίνεται λόγος για «πυραμίδα εταιρειών» με τη χρήση παρένθετων προσώπων, με σκοπό, όπως αναφέρεται, την παράκαμψη κανονισμών ασφαλείας, τη μεταφορά χρημάτων και την εξαγωγή προϊόντων.
Σύμφωνα με το δικόγραφο, εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα ίδρυσαν αλληλοσυνδεόμενες ή σχετιζόμενες εταιρείες σε χώρες όπως:
Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι η διάρθρωση αυτή καθιστούσε ιδιαίτερα δυσχερή την πλήρη χαρτογράφηση των σχέσεων και των διαδρομών του χρήματος.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους Sara Aleksandra Hamou και Tal Jonathan Dilian, για τους οποίους αναφέρεται ότι είχαν βασικό ρόλο στη δημιουργία των εμπλεκόμενων εταιρειών, με τρόπο που, κατά τους ενάγοντες, αναδεικνύει δομημένη οργάνωση, διεθνική δράση και κατανομή ρόλων.
Την αγωγή υπογράφουν οι:
Η αγωγή προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου στις 7 Απριλίου 2027.
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