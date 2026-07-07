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07.07.2026 11:59

Υποκλοπές Predator: Αγωγή 7,6 εκατ. ευρώ από οκτώ θύματα σε καταδικασθέντες και εμπλεκόμενους

07.07.2026 11:59
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Οκτώ θύματα υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator κατέθεσαν αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, διεκδικώντας συνολικά 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στρέφονται κατά των καταδικασθέντων και εμπλεκομένων

Η αγωγή στρέφεται κατά των τεσσάρων καταδικασθέντων για την υπόθεση, καθώς και κατά προσώπων που, σύμφωνα με την απόφαση του Πλημμελειοδικείου, ενεπλάκησαν στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Οι ενάγοντες αναφέρουν ότι υπήρξαν θύματα μιας «ιδιότυπης κατάστασης ομηρίας», καθώς, όπως σημειώνουν, δεν μπορούν να γνωρίζουν «ποιος και πότε θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της απολύτως παράνομης παρακολούθησής» τους.

Αναφορές σε «πυραμίδα εταιρειών»

Στην αγωγή γίνεται λόγος για «πυραμίδα εταιρειών» με τη χρήση παρένθετων προσώπων, με σκοπό, όπως αναφέρεται, την παράκαμψη κανονισμών ασφαλείας, τη μεταφορά χρημάτων και την εξαγωγή προϊόντων.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα ίδρυσαν αλληλοσυνδεόμενες ή σχετιζόμενες εταιρείες σε χώρες όπως:

  • Ισραήλ
  • Ελλάδα
  • Κύπρος
  • Ελβετία
  • Μάλτα
  • Ιρλανδία
  • Βόρεια Μακεδονία
  • Βρετανικές Παρθένες Νήσοι

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι η διάρθρωση αυτή καθιστούσε ιδιαίτερα δυσχερή την πλήρη χαρτογράφηση των σχέσεων και των διαδρομών του χρήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους Sara Aleksandra Hamou και Tal Jonathan Dilian, για τους οποίους αναφέρεται ότι είχαν βασικό ρόλο στη δημιουργία των εμπλεκόμενων εταιρειών, με τρόπο που, κατά τους ενάγοντες, αναδεικνύει δομημένη οργάνωση, διεθνική δράση και κατανομή ρόλων.

Ποιοι υπογράφουν την αγωγή

Την αγωγή υπογράφουν οι:

  • Θανάσης Κουκάκης, δημοσιογράφος
  • Άρτεμις-Μαίρη Σίφορντ, πολιτικός επιστήμονας, πρώην στέλεχος της Meta, μητρικής εταιρείας του Facebook, με ειδίκευση σε θέματα πολιτικής κυβερνοασφάλειας
  • Αντωνία Πρίμπα, δικηγόρος, πρώην συνεργάτης του πρώην ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου
  • Ιωάννης Φυτίλης, δικηγόρος
  • Πηνελόπη Μηνιάτη, πρώην υψηλόβαθμη αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., βιολόγος-γενετίστρια, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων και πρώην διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας από το 2016 έως τον Μάρτιο του 2022
  • Αγγελική Ρούσσου, στέλεχος της ΕΥΠ
  • Ζωή-Μαρία Σακαλή, στέλεχος της ΕΥΠ και εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο ΝΑΤΟ από το 2014 έως το 2020
  • Σπύρος Σιδέρης, δημοσιογράφος, ιδρυτής και διευθυντής του ειδησεογραφικού οργανισμού Independent Balkan News Agency, με αντικείμενο τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο

Η αγωγή προσδιορίστηκε να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου στις 7 Απριλίου 2027.

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