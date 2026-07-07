Παναθηναϊκός: Τη Δευτέρα (13/7) παρουσιάζει τις νέες φανέλες του στο Δημαρχείο Αθηνών

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Δυο μέρες πριν απ’ το φιλικό με τη Ραπίντ στη Βιέννη (15/7) που θα αποτελέσει και την πρόβα τζενεράλε του πριν από τα πρώτα παιχνίδια του με την ουγγρική Πάκσι στον 2ο προκριματικό του Conference League, ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει επίσημα τις νέες εμφανίσεις του για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 20:30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών, καθότι οι «πράσινοι» είναι η ομάδα της πόλης.
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