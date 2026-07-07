Πέθανε η Ελπίδα, η σκυλίτσα-διασώστρια της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης – Το συγκινητικό «αντίο»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ένα από τα πιο πιστά και πολύτιμα μέλη της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Η «Ελπίδα», η σκυλίτσα-διασώστρια που συμμετείχε για εννέα χρόνια σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αγνοουμένων σε όλη την Κρήτη, πέθανε σε ηλικία 12 ετών από παθολογικά αίτια.

Θλίψη στην 3η ΕΜΑΚ Κρήτης

Η απώλειά της σκόρπισε θλίψη στους ανθρώπους της 3ης ΕΜΑΚ, που την αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια, τιμώντας την πολυετή προσφορά της στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην κοινωνία, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Η «Ελπίδα», τύπου γερμανικού ποιμενικού, ήταν ειδικά εκπαιδευμένη στην έρευνα και διάσωση αγνοουμένων. Υπηρέτησε ως επιχειρησιακό μέλος της 3ης ΕΜΑΚ για εννέα χρόνια, συμμετέχοντας σε δεκάδες αποστολές σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.

Η ζωή της μετά την αποστρατεία

Μετά την αποστρατεία της, τη φροντίδα της ανέλαβε υπάλληλος της 3ης ΕΜΑΚ, ο οποίος τη φιλοξένησε στο σπίτι του, προσφέροντάς της τη ζωή που άξιζε ένας σκύλος με τόσο μεγάλη προσφορά.

Ο φροντιστής της, Υπαρχιπυροσβέστης Αντώνης Τζομπανάκης, ανέφερε ότι κατά τη φιλοξενία της η «Ελπίδα» επιβεβαίωσε τον ξεχωριστό χαρακτήρα της, καθώς έγινε ισότιμο μέλος της οικογένειας.

Το συγκινητικό αντίο

«Ελπίδα, είμαστε σίγουροι ότι μόνο κάπου καλά και γαλήνια μπορεί να βρίσκεσαι και πάνω απ’ όλα σε ευχαριστούμε τόσο για τις υπηρεσίες που προσέφερες αλλά περισσότερο για τη φιλία και την ανιδιοτέλειά σου», ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Η «Ελπίδα» αφήνει πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη, έχοντας συμβάλει επί σειρά ετών στις επιχειρήσεις της 3ης ΕΜΑΚ. Υπήρξε ένας αθόρυβος αλλά πολύτιμος συνεργάτης των πυροσβεστών στις δύσκολες αποστολές έρευνας και διάσωσης.

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