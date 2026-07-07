Πέθανε η Ελπίδα, η σκυλίτσα-διασώστρια της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης – Το συγκινητικό «αντίο»

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Ένα από τα πιο πιστά και πολύτιμα μέλη της 3ης ΕΜΑΚ Κρήτης δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Η «Ελπίδα», η σκυλίτσα-διασώστρια που συμμετείχε για εννέα χρόνια σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αγνοουμένων σε όλη την Κρήτη, πέθανε σε ηλικία 12 ετών από παθολογικά αίτια.
Η απώλειά της σκόρπισε θλίψη στους ανθρώπους της 3ης ΕΜΑΚ, που την αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια, τιμώντας την πολυετή προσφορά της στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην κοινωνία, όπως αναφέρει το cretalive.gr.
Η «Ελπίδα», τύπου γερμανικού ποιμενικού, ήταν ειδικά εκπαιδευμένη στην έρευνα και διάσωση αγνοουμένων. Υπηρέτησε ως επιχειρησιακό μέλος της 3ης ΕΜΑΚ για εννέα χρόνια, συμμετέχοντας σε δεκάδες αποστολές σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
Μετά την αποστρατεία της, τη φροντίδα της ανέλαβε υπάλληλος της 3ης ΕΜΑΚ, ο οποίος τη φιλοξένησε στο σπίτι του, προσφέροντάς της τη ζωή που άξιζε ένας σκύλος με τόσο μεγάλη προσφορά.
Ο φροντιστής της, Υπαρχιπυροσβέστης Αντώνης Τζομπανάκης, ανέφερε ότι κατά τη φιλοξενία της η «Ελπίδα» επιβεβαίωσε τον ξεχωριστό χαρακτήρα της, καθώς έγινε ισότιμο μέλος της οικογένειας.
«Ελπίδα, είμαστε σίγουροι ότι μόνο κάπου καλά και γαλήνια μπορεί να βρίσκεσαι και πάνω απ’ όλα σε ευχαριστούμε τόσο για τις υπηρεσίες που προσέφερες αλλά περισσότερο για τη φιλία και την ανιδιοτέλειά σου», ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.
Η «Ελπίδα» αφήνει πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη, έχοντας συμβάλει επί σειρά ετών στις επιχειρήσεις της 3ης ΕΜΑΚ. Υπήρξε ένας αθόρυβος αλλά πολύτιμος συνεργάτης των πυροσβεστών στις δύσκολες αποστολές έρευνας και διάσωσης.
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