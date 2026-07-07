Θεσσαλονίκη: 24χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στις Συκιές

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης βρέθηκε μία 24χρονη.

Τη νεαρή γυναίκα, η οποία κατάγεται από τη Βόρεια Μακεδονία, αναζητούσαν πρόσωπα από το οικογενειακό της περιβάλλον, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της.

Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να ανέβηκε στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας και μπήκε στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα, όπου εντόπισε την 24χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστικής, που εξετάζοντας τη σορό μακροσκοπικά δεν εντόπισε ίχνη τα οποία να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για να ακολουθήσει νεκροτομή και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου.

Προανάκριση για την υπόθεση ξεκίνησαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης – Συκεών.