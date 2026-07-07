Θεσσαλονίκη: 24χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα στις Συκιές

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Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης βρέθηκε μία 24χρονη.
Τη νεαρή γυναίκα, η οποία κατάγεται από τη Βόρεια Μακεδονία, αναζητούσαν πρόσωπα από το οικογενειακό της περιβάλλον, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της.
Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να ανέβηκε στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας και μπήκε στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα, όπου εντόπισε την 24χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.
Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστικής, που εξετάζοντας τη σορό μακροσκοπικά δεν εντόπισε ίχνη τα οποία να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.
Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για να ακολουθήσει νεκροτομή και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου.
Προανάκριση για την υπόθεση ξεκίνησαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης – Συκεών.
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