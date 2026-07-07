Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το Βέλγιο πείσμωσε σε μια αναμέτρηση που είχε επισκιαστεί από την υπόθεση «Μπάλογκαν» και το… χατίρι της FIFA στον Ντόναλντ Τραμπ, επικράτησε με 4-1 των ΗΠΑ στο Σιάτλ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «κόκκινους διαβόλους» ήταν ο Ντε Κετελάρε, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και κατάφεραν να προηγηθούν μόλις στο 9ο λεπτό. Ο Ντε Κετελάρε άνοιξε το σκορ από κοντά, έπειτα από γύρισμα του Ράσκιν, δίνοντας από νωρίς προβάδισμα στην ομάδα του.

Οι Αμερικανοί χρειάστηκαν μία μόλις φάση για να ισοφαρίσουν. Στο 31ο λεπτό, το φάουλ του Τίλμαν κόντραρε στο τείχος, άλλαξε πορεία και ξεγέλασε τον Κουρτουά, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Ωστόσο, η αντίδραση του Βελγίου ήταν άμεση. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ντε Κετελάρε σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Τροσάρ, βάζοντας τους Βέλγους και πάλι μπροστά στο σκορ. Στο 43ο λεπτό, ο Λουκεμπάκιο απείλησε με κεφαλιά, όμως η προσπάθειά του ήταν άστοχη. Το 2-1 υπέρ του Βελγίου παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Οι ΗΠΑ μπήκαν στο δεύτερο μέρος αναζητώντας νέα ισοφάριση, όμως ένα μεγάλο λάθος του Φριζ άλλαξε τις ισορροπίες. Στο 57ο λεπτό, ο Αμερικανός παίκτης έχασε την μπάλα έξω από την περιοχή, ο Ντε Κετελάρε έκλεψε και στη συνέχεια ο Βανάκεν με μακρινό σουτ έγραψε το 3-1 για το Βέλγιο.

Η USMNT δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Μπερχάλτερ ήταν άστοχος στο 79ο λεπτό, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Κουρτουά σταμάτησε τον Μπάλογκαν, κρατώντας το προβάδισμα των Βέλγων.

Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Λουκάκου στις καθυστερήσεις, με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, σφραγίζοντας την πρόκριση του Βελγίου στην οκτάδα του Μουντιάλ 2026.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΗΠΑ: Φριζ – Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον (90+2′ Άρφστεν) – ΜακΚένι, Άνταμς (72′ Πέπι), Τίλμαν – Ντεστ (46′ Ρέινα), Μπάλογκαν (90+2′ Ράιτ), Πούλισιτς (59′ Μπερχάλτερ)

Βέλγιο: Κουρτουά – Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ – Ράσκιν (89′ Βίτσελ), Ονάνα (21′ Βανάκεν), Τίλεμανς – Λουκεμπάκιο (67′ Ντοκού), Ντε Κετελάρε (67′ Λουκάκου), Τροσάρ (89′ Σαλεμάκερς)

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