Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Βέλγιο πείσμωσε σε μια αναμέτρηση που είχε επισκιαστεί από την υπόθεση «Μπάλογκαν» και το… χατίρι της FIFA στον Ντόναλντ Τραμπ, επικράτησε με 4-1 των ΗΠΑ στο Σιάτλ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «κόκκινους διαβόλους» ήταν ο Ντε Κετελάρε, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ.
Οι «κόκκινοι διάβολοι» κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και κατάφεραν να προηγηθούν μόλις στο 9ο λεπτό. Ο Ντε Κετελάρε άνοιξε το σκορ από κοντά, έπειτα από γύρισμα του Ράσκιν, δίνοντας από νωρίς προβάδισμα στην ομάδα του.
Οι Αμερικανοί χρειάστηκαν μία μόλις φάση για να ισοφαρίσουν. Στο 31ο λεπτό, το φάουλ του Τίλμαν κόντραρε στο τείχος, άλλαξε πορεία και ξεγέλασε τον Κουρτουά, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.
Ωστόσο, η αντίδραση του Βελγίου ήταν άμεση. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ντε Κετελάρε σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Τροσάρ, βάζοντας τους Βέλγους και πάλι μπροστά στο σκορ. Στο 43ο λεπτό, ο Λουκεμπάκιο απείλησε με κεφαλιά, όμως η προσπάθειά του ήταν άστοχη. Το 2-1 υπέρ του Βελγίου παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα.
Οι ΗΠΑ μπήκαν στο δεύτερο μέρος αναζητώντας νέα ισοφάριση, όμως ένα μεγάλο λάθος του Φριζ άλλαξε τις ισορροπίες. Στο 57ο λεπτό, ο Αμερικανός παίκτης έχασε την μπάλα έξω από την περιοχή, ο Ντε Κετελάρε έκλεψε και στη συνέχεια ο Βανάκεν με μακρινό σουτ έγραψε το 3-1 για το Βέλγιο.
Η USMNT δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Μπερχάλτερ ήταν άστοχος στο 79ο λεπτό, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Κουρτουά σταμάτησε τον Μπάλογκαν, κρατώντας το προβάδισμα των Βέλγων.
Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Λουκάκου στις καθυστερήσεις, με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, σφραγίζοντας την πρόκριση του Βελγίου στην οκτάδα του Μουντιάλ 2026.
Οι ενδεκάδες των ομάδων
ΗΠΑ: Φριζ – Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον (90+2′ Άρφστεν) – ΜακΚένι, Άνταμς (72′ Πέπι), Τίλμαν – Ντεστ (46′ Ρέινα), Μπάλογκαν (90+2′ Ράιτ), Πούλισιτς (59′ Μπερχάλτερ)
Βέλγιο: Κουρτουά – Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ – Ράσκιν (89′ Βίτσελ), Ονάνα (21′ Βανάκεν), Τίλεμανς – Λουκεμπάκιο (67′ Ντοκού), Ντε Κετελάρε (67′ Λουκάκου), Τροσάρ (89′ Σαλεμάκερς)
Διαβάστε επίσης:
Το «ερωτικό γράμμα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι και το καλωσόρισμα από τους Miami Heat (Video)
Γιατί η άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν από τη FIFA μετά από τηλεφώνημα του Τραμπ προκαλεί τόσο μεγάλες αντιδράσεις
GBL: Αφαίρεση δύο βαθμών σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό, επτά αγωνιστικές στον Τζόουνς, δύο στον Ναν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.