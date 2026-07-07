Ευρωπαϊκό «ψήσιμο» vs Ελληνικό καλοκαίρι: Νέος καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, την ώρα που εμείς απολαμβάνουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες και μελτέμια

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Aλλη μία εβδομάδα του Ιουλίου –του κατ’ εξοχήν καλοκαιρινού μας μήνα– ξεκινά, και το πιο ευχάριστο νέο είναι ότι τίποτα το ακραίο δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα για τη χώρα μας! Την ώρα που στην Ελλάδα ζεσταινόμαστε σε απόλυτα υποφερτά και ανεκτά επίπεδα, η Δυτική Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με ένα ακόμα σφοδρό κύμα καύσωνα που δοκιμάζει σκληρά τις αντοχές των κατοίκων της. Ευτυχώς για εμάς, αυτό το πύρινο κύμα σίγουρα δεν πρόκειται να επηρεάσει τα δικά μας λημέρια.

Το σκηνικό του καιρού στην Ελλάδα αναλυτικά

Για σήμερα, η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό και καθαρό ουρανό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμική αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της. Θα οργανωθούν σύννεφα που θα δώσουν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, καθώς και μπόρες ή καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, στην οροσειρά της Πίνδου αλλά και στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Αντίθετα, στη νησιωτική μας χώρα, ο ήλιος θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Οι βοριάδες επιμένουν στο Αιγαίο και θα πνέουν με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο και στην περιοχή της Καρπάθου θα ενισχυθούν προσωρινά αγγίζοντας και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί σε άκρως φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας το θερμόμετρο θα δείξει γύρω στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μόνο στη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Αττικοβοιωτία ο υδράργυρος θα τσιμπήσει λίγο προς τα πάνω, φτάνοντας τοπικά τους 35 βαθμούς. Στα νησιά μας, πάντως, το γνωστό μας μελτέμι θα κρατήσει την κατάσταση σαφώς πιο δροσερή και ευχάριστη.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με μπόλικη ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4-5 μποφόρ στα ανατολικά του νομού, ενώ στα νότια θα είναι πιο εξασθενημένοι και μεταβλητοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 19 έως τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, με τις συνθήκες στα παραθαλάσσια τμήματα να είναι ελαφρώς πιο δροσερές.

Ανεβαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη, το σκηνικό θα είναι παρόμοιο και γενικά αίθριο. Τις θερμές ώρες της ημέρας, όμως, θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις που ίσως εκδηλώσουν κάποιες απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά του νομού. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν ως βοριάδες, αλλά αργότερα θα στραφούν σε νοτιάδες με ένταση 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας θα δείξει από 21 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Η τάση για την Τετάρτη

Σε παρόμοιους ρυθμούς θα κυλήσει ο καιρός και την Τετάρτη. Θα διατηρηθούν οι τοπικές μπόρες στα βουνά τις απογευματινές ώρες, όμως παράλληλα θα σημειωθεί μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και τη Δυτική Μακεδονία, καθώς τα μελτέμια στο Αιγαίο αναμένεται να ηρεμήσουν σταδιακά.

Όπου κι αν βρίσκεστε, είτε στις πόλεις είτε σε κάποιον καλοκαιρινό προορισμό, να χαμογελάτε και να είστε προσεκτικοί στις δραστηριότητες και τις μετακινήσεις σας.

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