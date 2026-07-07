Βενεζουέλα: Οι ξένες αποστολές αποχωρούν, οι συγγενείς συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Δώδεκα ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκληρώνουν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια.

Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για περισσότερους από 3.500 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Για πολλούς συγγενείς, οι έρευνες δεν έχουν πλέον στόχο τον εντοπισμό επιζώντων, αλλά την ανάσυρση των σορών των αγαπημένων τους.

Οι διεθνείς αποστολές ομάδων έρευνας και διάσωσης φτιάχνουν τις αποσκευές τους, καθώς μηχανήματα έργου συνεχίζουν να απομακρύνουν τα βουνά από συντρίμμια που άφησαν πίσω οι καταστροφικοί σεισμοί της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα.

«Ήταν όλοι μαζί όταν κατέρρευσε το κτίριο»

Για τον Ραούλ Αλβαράδο, η έρευνα δεν τέλειωσε. Η μητέρα του, ο πατέρας του κι η μεγάλη αδελφή του παραμένουν στα συντρίμμια της 16ώροφης πολυκατοικίας ΕΛΕ 26 («έργο λαϊκής εξουσίας») στην Καραβαγιέδα, μια από τις περιοχές που χτυπήθηκαν πιο σκληρά όταν έγινε ο διπλός σεισμός 7,2 και 7,5 σεισμών, με τις δυο δονήσεις να σημειώνονται 39 δευτερόλεπτα η μια μετά την άλλη.

Το διαμέρισμά τους στον τρίτο όροφο βρίσκεται πλέον στο επίπεδο των ματιών του, κονιορτοποιημένο, κάτω από παραμορφωμένους όγκους μπετόν.

Δώδεκα ημέρες μετά, για πολλές οικογένειες, όπως αυτή του Ραούλ, οι έρευνες ακόμη συνεχίζονται, αν και μοναδική ελπίδα πλέον είναι να ανασυρθούν τα πτώματα των δικών τους.

Μηχανήματα απομάκρυναν ήδη κάποια κομμάτια των ΕΛΕ, με το έδαφος να σείεται καθώς εθελοντές και οικογένειες προσπαθούσαν να απομακρύνουν συντρίμμια, με τα χέρια.

Την τελευταία φορά που είδε ο Ραούλ Αλβαράδο τους δικούς του, από παρακείμενο διαμέρισμα, «ήταν μαζί οι τρεις τους, αγκαλιασμένοι», μετά τον πρώτο σεισμό.

Ο δεύτερος, ακόμη ισχυρότερος, προκάλεσε την κατάρρευση της πολυκατοικίας.

Το κτίριο «ήταν γεμάτο κόσμο. Ο γείτονάς μου είχε πέντε μικρά παιδιά — είναι όλοι τους εκεί κάτω», λέει πικρά ο κ. Αλβαράδο, 31 ετών.

Ανάμεσα στα συντρίμμια διακρίνονται φούρνος μικροκυμάτων, στρώματα, τενεκεδάκια μπίρας…

Σε μικρή απόσταση, μεγάλος εκσκαφέας κατεδάφιζε με δύναμη και κρότο τα απομεινάρια άλλου κτιρίου που κατέρρευσε.

Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι

Ο ΟΗΕ εκτίμησε πως ως και 50.000 άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφή, μια από τις χειρότερες που έχει γνωρίσει η Λατινική Αμερική. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση αρνείται να κάνει υποθέσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων.

Το συγκρότημα ΕΛΕ ήταν ανάμεσα στα περίπου 200 ακίνητα που καταστράφηκαν.

Κάποιες από τις πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές στις προσόψεις μόνο, όμως άλλες κατέρρευσαν, κάποιες η μια πάνω στην άλλη. Από ορισμένες, δεν απομένουν παρά βουνά από συντρίμμια.

Δεκάδες οικογένειες αγνοουμένων ψάχνουν ακόμη πάνω στους όγκους όπου έστεκαν άλλοτε τα διαμερίσματα των δικών τους.

Εθελοντές και πυροσβέστες σκάβουν, διανοίγουν μικρές αυτοσχέδιες σήραγγες ανάμεσα στους όγκους μπετόν για να φτάσουν σε χαμηλότερα διαμερίσματα. Ορισμένοι χρησιμοποιούν τρυπάνια τροφοδοτούμενα από γεννήτριες. Άλλοι παρακολουθούν, καθισμένοι σε πρόχειρα καταλύματα.

Σε μια τρύπα, διακρίνεται η μορφή πτώματος κοριτσιού παγιδευμένου στα συντρίμμια. Είναι καλυμμένο από σκόνη, ασβέστη, άλλα υλικά.

Ο Άλνι Πατσέκο, εθελοντής που επιχειρεί σε μια από τις αυτοσχέδιες σήραγγες, λέει πως συμμετείχε στην ανάσυρση 12 πτωμάτων ανθρώπων που παγιδεύτηκαν. «Σήμερα ελπίζουμε να βγάλουμε τον πρώτο μας ζωντανό», προσθέτει, παρότι —το ξέρει— οι πιθανότητες να βρεθούν επιζήσαντες πλέον έχουν ουσιαστικά εκμηδενιστεί.

Μετά τους σεισμούς, άρχισαν να καταρτίζονται κατάλογοι σε ιστότοπους για να μπορέσουν να βρεθούν αγνοούμενοι. Ένας από αυτούς, υπό τον τίτλο «Αγνοούμενοι του σεισμού στη Βενεζουέλα», περιέχει πάνω από 31.400 ονόματα. Άλλος, με τίτλο «Η Βενεζουέλα σε ψάχνει», καταγράφει 18.200 αγνοούμενους και περιέχει επίσης 25.000 ονόματα ανθρώπων που εντοπίστηκαν. Ζωντανοί. Ή νεκροί.

Ο πολύ υψηλός αριθμός των ανθρώπων που αναφέρεται πως αγνοούνται στις ψηφιακές πλατφόρμες είναι «αξιόπιστος», κι αυτό είναι «τρομακτικό», σημείωσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γενς Λέρκε, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

«Αυτό δεν σημαίνει πως βρίσκονται όλοι κάτω από τα συντρίμμια», όμως αντανακλά «το εύρος» της καταστροφής και «της απελπισίας με την οποία είναι αντιμέτωπες οι οικογένειες», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες ανέφερε πως χάρη σε εικόνες από drones, καταλόγους και μαρτυρίες οικογενειών, στην πόλη Λα Γουάιρα τη στιγμή της καταστροφής είναι γνωστό πως βρίσκονταν κάπου 30.000 άνθρωποι. Κάπου 19.800 από αυτούς μπόρεσαν να σωθούν με ίδια μέσα ή διασώθηκαν, πρόσθεσε.

«Τηγανίτες»

Για τον καθηγητή Κάτσου Γκόντα, του τμήματος γεωεπιστημών στο Western University του Καναδά, ο συνδυασμός της διπλής πολύ ισχυρής δόνησης, εξαιρετικά ασυνήθιστης, και της δυνητικής ευαλωτότητας κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα ενδέχεται να διαδραμάρισε ρόλο στον βαρύ απολογισμό.

Ο πρώτος σεισμός προκάλεσε ζημιές ή εξασθένισε τις κολόνες σε πολλά κτίσματα και ο δεύτερος, λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, προκάλεσε διαδοχικές καταρρεύσεις ορόφων, από τις οποίες οι ένοικοι κτιρίων ήταν αδύνατο να σωθούν, εξήγησε.

Οι ζημιές μεγιστοποιήθηκαν. Και «όταν καταρρέουν κτίρια από μπετόν αρμέ, προκαλούν συχνά πελώριους όγκους συντριμμιών όπου είναι εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο να ψάχνει κανείς», τόνισε ο καθηγητής Γκόντα στο AFP.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις αλλεπάλληλες καταρρεύσεις, τύπου ‘σωρού από τηγανίτες’, μπορεί να παγιδεύσουν ενοίκους σε συμπιεσμένες στρώσεις συντριμμιών» ορόφων και πατωμάτων, κάνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης και τις αναγνωρίσεις των θυμάτων σχεδόν αδύνατες, επέμεινε.

Η Ντανιέλα Άλβαρες, που ψάχνει την αδελφή, τις ανιψιές και τον κουνιάδο της σε μια από τις πολυκατοικίες που κατέρρευσαν, φοβάται ότι ο χώρος θα ισοπεδωθεί και τα συντρίμμια θα απομακρυνθούν χωρίς να έχουν ανασυρθεί τα θύματα. «Πώς μπορούν να σκέφτονται να τα κατεδαφίσουν όλα χωρίς να ξέρουν αν βρίσκεται ακόμα κόσμος από κάτω; Οι οικογένειές μας θα βγουν κομματάκια», ξεσπά.

Μπροστά στα συντρίμμια του ΕΛΕ 27, ο Κλεμέντε Κανισάλες ελπίζει ακόμα πως θα βρεθούν τα πτώματα του γιου και του εγγονιού του. «Χάθηκαν πολλές ζωές εδώ… Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται ακόμη εκεί μέσα; Δεν ξέρουμε».

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