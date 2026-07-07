Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ… κατέστρεψε την Team USA – Εκτός φάσης των «8» Πορτογαλία και CR7

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Άξιζε τον κόπο; Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στα χείλη όλων των φίλων του ποδοσφαίρου ανά τω κόσμω, καθώς οι ΗΠΑ αποκλείστηκαν από τη φάση των «8» του Μουντιάλ από ένα… τσαντισμένο Βέλγιο – αφού πρώτα είχαν βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, μετά την απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA που ανέστειλε την τιμωρία μιας αγωνιστικής για τον Φολαρίν Μπαλογκάν, προκειμένου το «αστέρι» της USMNT να παίξει στον αγώνα.

Κακά τα ψέματα, ο αγώνας στο Σιάτλ σφραγίστηκε από τη θύελλα που προκάλεσε η ευθεία παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη FIFA, ώστε να ανασταλεί η τιμωρία του Μπαλογκάν και η σχεδόν δουλοπρεπής στάση της συνομοσπονδίας που έσπευσε να ικανοποιήσει το αίτημα του ένοικου του Λευκού Οίκου. Σχεδόν αυτόματα, τα πάντα άρχισαν να περιστρέφονται γύρω από αυτό, η – κατά τα λοιπά, συμπαθής και ικανή – ομάδα των ΗΠΑ «επισκιάστηκε» από τον Τραμπ και το – μέτριο, μέχρι σήμερα – Βέλγιο βρήκε… κίνητρο και ξέσπασε στην ομάδα του Ποκετίνο.

Το τελικό 4-1 υπέρ των «κόκκινων διαβόλων» αντικατοπτρίζει πλήρως, όχι μόνο τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, αλλά και την διαφορά ψυχολογίας με την οποία μπήκαν στο ματς: το Βέλγιο αποφασισμένο να ανατρέψει την αδικία μέσα στο γήπεδο του Σιάτλ και τις ΗΠΑ φορτωμένες με το άγχος του παιχνιδιού συν τα… βαρίδια από τις παρεμβάσεις του Τραμπ, ο οποίος φάνηκε να μην αντιλαμβάνεται τίποτα για τη διοργάνωση που η χώρα του έχει αναλάβει. Τα δύο γκολ του ντε Κετελάρε και τα άλλα δύο του Βανάκεν και του Λουκάκου τορπίλισαν τις ελπίδες των ΗΠΑ για πρόκριση στους «16» και κατέστησαν ακόμα πιο «βαριά» την παρέμβαση του Τραμπ.

Τέλος πορείας για τον CR7

Λίγες ώρες νωρίτερα, στο Ντάλας αυτή τη φορά, παίχτηκε ένα άλλο δράμα: αυτό του αποκλεισμού της Πορτογαλίας από τους «8» και του τελευταίου Μουντιάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος, για άλλη μια φορά έφυγε με δάκρυα από το γήπεδο. Και τι αποκλεισμός! Με ένα γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις, ενώ όλοι ετοιμάζονταν για παράταση και – ίσως – πέναλτι. Όχι ότι ο αποκλεισμός των Λουζιτανών ήταν άδικος: σε ένα μέτριο ματς, η Ισπανία ήταν αυτή που φάνηκε καλύτερη, έχασε περισσότερες ευκαιρίες και έδειξε ότι διαθέτει και βάθος και ποιότητα.

Αλλά το γκολ στο 90+1′ του Μερίνο, ήταν, όπως και να το κάνουμε, «μαχαιριά» για τον CR7, ο οποίος, πάντως, δεν φάνηκε και πολύ στον αγώνα, καλά κλεισμένος από τους αμυντικούς των «Ρόχας». Το τέλος του ιβηρικού ντέρμπι βρίσκει την Ισπανία να ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το πολύ ανεβασμένο Βέλγιο και τον Ρονάλντο να σκέφτεται αν θα συμμετάσχει στο Euro του 2028…

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