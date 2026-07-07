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07.07.2026 09:51

Μουντιάλ 2026: Πέφτει η αυλαία στη φάση των «16» με… Μέσι, Σαλάχ και Ελβετία-Κολομβία

07.07.2026 09:51
messi-salah

Το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026 θα προκύψει απόψε καθώς διεξάγονται τα τελευταία δύο παιχνίδια για την φάση των «16».

Στο πρώτο από αυτά, στις 19:00 ώρα Ελλάδος, η Αργεντινή του Λίο Μέσι, αντιμετωπίζει την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Ατλάντα.

Η Αργεντινή… υπέφερε από το Πράσινο Ακρωτήρι και χρειάστηκε την παράταση -και λίγη τύχη- για να προκριθεί στην επόμενη φάση, ενώ η Αίγυπτος ξεπέρασε την Αυστραλία στην διαδικασία των πέναλτι.
Η κάτοχος του τίτλου, Αργεντινή, είναι ξεκάθαρο φαβορί, αλλά η εμφάνισή της στην προηγούμενη φάση σίγουρα προβλημάτισε. Από την άλλη, η Αίγυπτος έκανε ήδη την υπέρβασή της και δεν έχει τίποτε να χάσει απόψε.

Ελβετία – Κολομβία

Οι Ελβετοί έχουν ξεκουραστεί περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα και πάνε να παίξουν απέναντι σε μια Κολομβία που δείχνει εξαιρετική σε αυτό το τουρνουά. Οι Λατίνοι διαθέτουν ένα πολύ δυνατό σύνολο με την άμυνά τους να έχει ανταποκριθεί εξαιρετικά σε όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής.

Στη φάση των «32» απέκλεισαν την Αλγερία με 2-0, χωρίς δυσκολία, ενώ η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Γκάνα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 23:00 ώρα Ελλάδος στο Βανκούβερ, στο τελευταίο παιχνίδι του Μουντιάλ εκτός ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα

  • 19:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Ατλάντα)
  • 23:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Βανκούβερ)

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