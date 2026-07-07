Μουντιάλ 2026: Πέφτει η αυλαία στη φάση των «16» με… Μέσι, Σαλάχ και Ελβετία-Κολομβία

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026 θα προκύψει απόψε καθώς διεξάγονται τα τελευταία δύο παιχνίδια για την φάση των «16».

Στο πρώτο από αυτά, στις 19:00 ώρα Ελλάδος, η Αργεντινή του Λίο Μέσι, αντιμετωπίζει την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Ατλάντα.

Η Αργεντινή… υπέφερε από το Πράσινο Ακρωτήρι και χρειάστηκε την παράταση -και λίγη τύχη- για να προκριθεί στην επόμενη φάση, ενώ η Αίγυπτος ξεπέρασε την Αυστραλία στην διαδικασία των πέναλτι.

Η κάτοχος του τίτλου, Αργεντινή, είναι ξεκάθαρο φαβορί, αλλά η εμφάνισή της στην προηγούμενη φάση σίγουρα προβλημάτισε. Από την άλλη, η Αίγυπτος έκανε ήδη την υπέρβασή της και δεν έχει τίποτε να χάσει απόψε.

Ελβετία – Κολομβία

Οι Ελβετοί έχουν ξεκουραστεί περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα και πάνε να παίξουν απέναντι σε μια Κολομβία που δείχνει εξαιρετική σε αυτό το τουρνουά. Οι Λατίνοι διαθέτουν ένα πολύ δυνατό σύνολο με την άμυνά τους να έχει ανταποκριθεί εξαιρετικά σε όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής.

Στη φάση των «32» απέκλεισαν την Αλγερία με 2-0, χωρίς δυσκολία, ενώ η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Γκάνα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 23:00 ώρα Ελλάδος στο Βανκούβερ, στο τελευταίο παιχνίδι του Μουντιάλ εκτός ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα

19:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Ατλάντα)

23:00 (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Βανκούβερ)

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