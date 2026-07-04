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04.07.2026 06:47

Μουντιάλ 2026: Η Κολομβία νίκησε με 1-0 τη Γκάνα και έκλεισε ραντεβού με την Ελβετία (Video)

04.07.2026 06:47
colombia ghana

Η ποιότητα και η διαφορά κλάσης της Κολομβίας την οδήγησαν σε μία σχετικά… άνετη πρόκριση επί της Γκάνας με το «φτωχό» (βάσει ευκαιριών) 1-0, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της φάσης των «32» του Μουντιάλ και της χάρισαν την πρόκριση στους «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία την προσεχή Τρίτη (7/7, 23:00) στο Βανκουβερ.

Αν και οι Γκανέζοι έχασαν την πρώτη καλή ευκαιρία πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με το δυνατό σουτ του Πάρτεϊ που πέρασε λίγο άουτ, η Κολομβία πήρε ακολούθως τα ηνία και κυριάρχησε ολοκληρωτικά στον αγώνα. Βρήκε το γκολ που έψαχνε στο 14’ με το πλασέ του Αρίας από σέντρα του Λουίς Σουάρες, όμως στη συνέχεια άρχισε να χάνει τη μία ευκαιρία πίσω απ’ την άλλη.

Η Γκάνα είχε τον Ζίγκι σε πολύ καλή βραδιά στο τέρμα της, καθώς έκανε μεγάλες επεμβάσεις στις προσπάθειες των Λουίς Ντίας (20’, 58’), Μοχίκα (45’+1’ εξ επαφής κεφαλιά) και Πουέρτα (55’) και κράτησε την ομάδα του «μέσα» στο ματς ως το φινάλε. Μπροστά, ωστόσο, οι Αφρικανοί ήταν ακίνδυνοι και η Κολομβία έφτασε σε μία σχετικά άνετη πρόκριση για τους «16», έχοντας πια μπροστά της την πρόκληση της Ελβετίας.

Διαιτητής: Κλεμάν Τουρπέν (Γαλλία)
Κίτρινες: 12’ Αρίας, 78’ Ρίος – 49’ Γιρένκι, 66’ Φατάου, 76’ Σεϊντού
Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΟΛΟΜΒΙΑ (Νέστορ Λορέντσο): Βάργκας, Μουνιόθ, Λουκουμί, Πουέρτα, Μοχίκα, Σάντσες, Χάμες Ροντρίγκες (46’ Ρίος), Αρίας (73’ Κιντέρος), Λέρμα, Ντίαζ (90’ Καμπάζ), Κόρντομπα (8’ λ.τρ. Λουίς Σουάρες).

ΓΚΑΝΑ (Κάρλος Κεϊρόζ): Ζίγκι, Μενσά, Οπόκου, Λούκασεν, Σενάγια (13’ λ.τρ. Σεϊντού), Γιρένκι (79’ Άντου), Πάρτεϊ, Σίμπο (62’ λ.τρ. Οβούσου), Σεμένιο, Τζόρνταν Αγιού (79’ Νουάμα), Ινιάκι Γουίλιαμς (62’ Φατάου).

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