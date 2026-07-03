Η Euroleague εξετάζει πλάνο με 24 ομάδες την σεζόν 2027-28 σύμφωνα με δημοσίευμα

Δημοσίευμα από την Ιταλία αναφέρει πως η Euroleague εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο η διοργάνωση να μεγαλώσει κι άλλο και να έχει 24 ομάδες από την σεζόν 2027-28.

Μάλιστα, το «Sportando» ισχυρίζεται ότι η λίγκα έχει ήδη πάρει απόφαση από τη μεθεπόμενη περίοδο να προχωρήσει σε αύξηση των ομάδων, ώστε αρχικά να φτάσουν τις 24 και στη συνέχεια -ενδεχομένως μέχρι το 2030, να φτάσει τις 28 στα… πρότυπα του ΝΒΑ.

Η Λίγκα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, θα αποτελείται από τις ομάδες που είναι μέτοχοι, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι θα δώσει νέες άδειες σε Ερυθρό Αστέρα, Ντουμπάι BC, Παρτιζάν και Βαλένθια.

Οι υπόλοιπες θα προκύψουν μέσω του Eurocup,ενώ θα δοθούν και wild cards ώστε να φτάσουν οι ομάδες τις 24.

Πάντα βέβαια, υπάρχει και το ερωτηματικό με την… ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την Ρωσία, που δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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