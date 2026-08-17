Σοκαριστικό: Οι 5 έφηβοι που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Ιρλανδία, φέρονται να οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα για… challenge στα σόσιαλ

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Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ιρλανδίας με αφορμή το τροχαίο δυστύχημα με 5 νεαρούς νεκρούς και 4 τραυματίες, άφησε να εννοηθεί πως τα θύματα πιθανόν να οδηγούσαν εσκεμμένα στο λάθος ρεύμα κυκλοφορίας σε αυτοκινητοδρόμους «για να πάρουν likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Χθες οι έρευνες είχαν στραφεί προς αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο φαίνεται να υιοθετεί η αστυνομία.

Το δυστύχημα ήταν το δεύτερο παρόμοιο μέσα σε λίγες εβδομάδες κοντά στο Δουβλίνο.

Αν και επισήμως δεν έχει δοθεί εξήγηση για το τελευταίο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, τραυματίζοντας επίσης σοβαρά τρεις γυναίκες και ένα παιδί σε άλλο αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν προς το Αεροδρόμιο του Δουβλίνου, οι έφηβοι αφήνεται να εννοηθεί ότι επίτηδες οδηγούσαν στην αντίθετη κατεύθυνση.

«Αυτό που κάνει ακόμα πιο κατακριτέα αυτή τη ριψοκίνδυνη συμπεριφορά είναι ότι σε μερικές περιπτώσεις γίνεται για likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», υπογράμμισε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Ο αντιπρόεδρος της ένωσης αστυνομικών, Τζον Τζο Ο’Κόνελ, δήλωσε σήμερα στον ραδιοσταθμό RTE ότι έφηβοι και ενήλικοι άνδρες κάνουν αυτοσχέδιους αγώνες «οδηγώντας με ταχύτητα προς τη λάθος κατεύθυνση σε αυτοκινητοδρόμους με δύο λωρίδες και βιντεοσκοπώντας το αυτό για likes».

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν νωρίτερα τον Αύγουστο όταν οκτώ νέοι συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο ενώ οδηγούσαν προς τη λάθος κατεύθυνση στον κύριο περιφερειακό αυτοκινητόδρομο του Δουβλίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

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