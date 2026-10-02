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02.10.2026 15:13

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό

02.10.2026 15:13
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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νότια Ρόδο, όπου μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου.

Σύμφωνα με την Δημοκρατική της Ρόδου, η τουρίστρια περ­πα­τού­σε στην πε­ριο­χή ” Λο­θιά­ρι­κα” στα Λά­ερ­μα με το σύ­ζυ­γό της όταν χτυ­πή­θη­κε από κε­ραυ­νό.

Το ζευ­γά­ρι έμενε σε ξε­νο­δο­χείο της πε­ριο­χής.

Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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