Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νότια Ρόδο, όπου μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου.
Σύμφωνα με την Δημοκρατική της Ρόδου, η τουρίστρια περπατούσε στην περιοχή ” Λοθιάρικα” στα Λάερμα με το σύζυγό της όταν χτυπήθηκε από κεραυνό.
Το ζευγάρι έμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής.
Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
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