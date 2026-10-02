Νέα μελέτη: Η αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με περισσότερο βήχα τη νύχτα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα έρευνα διαπίστωσε ότι η αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση σχετίζεται με περισσότερο βήχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, οδηγώντας σε διαταραγμένο ύπνο.

Οι περισσότερες έρευνες για την ατμοσφαιρική ρύπανση εξετάζουν συμπτώματα που είναι αρκετά σοβαρά ώστε οι άνθρωποι να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια, αλλά τα καθημερινά συμπτώματα μπορεί να παραβλεφθούν. Η καθηγήτρια Cecilia Mascolo, η οποία ηγήθηκε της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, δήλωσε: «Προέρχομαι από μια περιοχή στην Ιταλία με πολύ υψηλή ρύπανση και γνωρίζω πολύ καλά τις επιπτώσεις της, για τις οποίες δεν γίνεται λόγος», σύμφωνα με τον The Guardian.

Η μελέτη

Πολλοί περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε εφαρμογές για να παρακολουθούμε τα πρότυπα ύπνου μας. Μια πρόσφατη έρευνα σε άτομα ηλικίας 18 έως 30 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε ότι το 37% χρησιμοποιούσε εφαρμογές ύπνου, ενώ δεδομένα από το 2025 υποδηλώνουν ότι περισσότερο από το 40% των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιούσε τεχνολογία για την παρακολούθηση του ύπνου του.

Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από μια ευρέως χρησιμοποιούμενη εφαρμογή ύπνου. Για 18 μήνες συνέλεξαν ανώνυμα δεδομένα από 32 πόλεις σε 12 χώρες, κατά μέσο όρο 98.000 άτομα τη νύχτα.

Εκτός από την παρακολούθηση του ύπνου, η εφαρμογή μέτρησε επίσης πόσες φορές έβηξαν οι άνθρωποι. Περίπου οι μισοί από τους ανθρώπους έβηξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το 1% να βήχει περισσότερες από 10 φορές. Η μεγαλύτερη συχνότητα βήχα καταγράφηκε στο Μιλάνο και γύρω από τη Μόντσα, και οι δύο πόλεις στην κοιλάδα του Πάδου στη βόρεια Ιταλία, μια από τις πιο μολυσμένες περιοχές στη δυτική Ευρώπη.

Μια ματιά στα δεδομένα για το Λος Άντζελες και το Λονδίνο δείχνει ότι οι άνθρωποι βήχουν περισσότερο σε κρύο καιρό και καταγράφονται περισσότεροι βήχες όταν κυκλοφορεί γρίπη.

H Δρ. Mascolo είπε: «Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να καταλάβουμε αν αυτό που βλέπαμε στις κορυφώσεις του βήχα επηρεάστηκε πραγματικά από τη ρύπανση ή μάλλον από τις τάσεις των ιών/γρίπης, καθώς και από τον καιρό».

Ο Δρ. Tong Xia, μέλος της ερευνητικής ομάδας και τώρα στο Πανεπιστήμιο Tsinghua, πρόσθεσε: «Νόμιζα ότι η προσθήκη του παράγοντα σύγχυσης της εποχικής γρίπης θα εξαφάνιζε τη σύνδεση στα δεδομένα, αλλά δεν το έκανε».

Οσο μεγαλύτερη είναι η ρύπανση τόσο πιο πολύ βήχουμε

Η υψηλή ημερήσια ρύπανση με σωματίδια συσχετίστηκε σταθερά με αυξημένο νυχτερινό βήχα, αλλά οι επιπτώσεις μπορούσαν επίσης να παρατηρηθούν σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις, πολύ κάτω από τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η Δρ. Mascolo δήλωσε: «Ακόμα και σε πόλεις με σχετικά χαμηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, παρατηρήσαμε θετικές συσχετίσεις μεταξύ της ρύπανσης από σωματίδια και του αυξημένου βήχα».

«Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες ήταν η πιο ξεκάθαρη και σοβαρή αύξηση της ρύπανσης στο χρονικό διάστημα της μελέτης μας».

Ο νυχτερινός βήχας αυξήθηκε κατά 13% κατά τη διάρκεια του καπνού της πυρκαγιάς και ορισμένοι άνθρωποι παρουσίασαν επιδράσεις που καθυστέρησαν κατά αρκετές ημέρες.

Οι Mascolo και Tong διαπίστωσαν επίσης αυξημένο βήχα στα δεδομένα του Λονδίνου γύρω από την εποχή των πυροτεχνημάτων και των φωτιών του Guy Fawkes: «Κατά την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου 2025, όταν η δραστηριότητα της γρίπης παρέμεινε χαμηλή, οι ημέρες με συγκεντρώσεις PM2,5 (σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα) που υπερέβαιναν τις οδηγίες του ΠΟΥ έγιναν πιο συχνές, συνοδευόμενες από αισθητά υψηλότερο ποσοστό βήχα από τους προηγούμενους μήνες».

«Οι πηγές εκπομπών, όπως οι επιδείξεις πυροτεχνημάτων, μπορεί να έχουν συμβάλει στην επεισοδιακή ατμοσφαιρική ρύπανση και στον επακόλουθο ερεθισμό των αεραγωγών, αν και απαιτούνται δεδομένα ειδικά για την πηγή για να τεκμηριωθεί αυτό».

Αντί να σταματήσουμε τη δράση για την ατμοσφαιρική ρύπανση μόλις τηρηθούν τα νόμιμα όρια, θα πρέπει να συνεχίσουμε να μειώνουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Η Mascolo πρόσθεσε: «Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την παγκόσμια υγεία και υποδηλώνουν ότι οι πιθανές χρόνιες επιπτώσεις στην υγεία από τη μακροχρόνια έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις σωματιδιακής ρύπανσης χρήζουν προσοχής, ακόμη και σε συγκριτικά λιγότερο μολυσμένες πόλεις».

Πηγή: theguardian.com

Διαβάστε επίσης:

Έργα ύψους 6 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων της Θεσσαλίας – Στα 20 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση την τελευταία διετία

3ο Περιφερειακό Συνέδριο Σπανίων Παθήσεων: «Η επιστημονική γνώση και η εξειδικευμένη φροντίδα κοντά στους Σπάνιους Ασθενείς»

Διεθνής διάκριση για Ελληνίδα επιστήμονα στο διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής