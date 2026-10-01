Βασίλης Παπακωνσταντίνου – Marian Georgiou: Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» έγινε ελληνοϊταλικό electropop ντουέτο

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Μια διαφορετική εκδοχή ενός αγαπημένου ελληνικού τραγουδιού παρουσιάζουν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Ελληνοκύπρια ερμηνεύτρια Marian Georgiou, ενώνοντας μουσικά Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία.

Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά», σε μουσική της Σοφίας Βόσσου και στίχους του Γιώργου Κλεφτογιώργου, επιστρέφει αυτή τη φορά ως «Να κοιμηθούμε αγκαλιά / Sei Solo Tu», σε μια δίγλωσση ελληνοϊταλική εκτέλεση με σύγχρονο electropop και synth-pop ήχο.

Η νέα εκδοχή κυκλοφόρησε παγκοσμίως στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, από τις Maqueta Records της Ρώμης και Artist First του Μιλάνου, μετά την προηγούμενη κυκλοφορία της αμιγώς ιταλικής version του τραγουδιού.

Από την ελληνική μπαλάντα στο «Sei Solo Tu»

Στη νέα ηχογράφηση, ο ελληνικός στίχος συναντά τον ιταλικό, με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τη Marian Georgiou να μοιράζονται την ερμηνεία. Τη μεταφορά και προσαρμογή των στίχων στα ιταλικά υπογράφει ο Francesco Boccia, δημιουργός που έχει συνδέσει το όνομά του και με το «Grande Amore» των Il Volo.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μουσική προσέγγιση, καθώς η αρχική μπαλάντα μεταφέρεται σε ένα σαφώς πιο σύγχρονο περιβάλλον. Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Dreamers Inc. μαζί με τον Κενυάτη DJ FKR, κινούμενοι σε electropop, synth-pop και club κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με τους συντελεστές της παραγωγής, πρόκειται μάλιστα για την πρώτη συμμετοχή Αφρικανού DJ σε ελληνοϊταλική μουσική παραγωγή, προσθέτοντας ακόμη ένα διεθνές στοιχείο στο εγχείρημα.

Η Marian Georgiou πίσω από την ιδέα της συνεργασίας

Η καλλιτεχνική ιδέα της συνεργασίας ανήκει στη Marian Georgiou, η οποία επιχείρησε να δημιουργήσει μια μουσική γέφυρα ανάμεσα στις τρεις χώρες που συνδέονται με την προσωπική και καλλιτεχνική της διαδρομή: Ελλάδα, Κύπρο και Ιταλία.

Η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια έχει ήδη παρουσία στα ευρωπαϊκά charts, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με γνωστά ονόματα της ιταλικής μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Raffaella Carrà και ο Gigi D’Alessio.

Για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, από την άλλη, η συμμετοχή στο «Να κοιμηθούμε αγκαλιά / Sei Solo Tu» αποτελεί μια ασυνήθιστη μουσική συνάντηση για έναν καλλιτέχνη που έχει συμπληρώσει περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι.

Το αποτέλεσμα είναι μια νέα ανάγνωση ενός τραγουδιού που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, αυτή τη φορά με ιταλικό στίχο, ηλεκτρονικό ήχο και διεθνή προσανατολισμό.

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