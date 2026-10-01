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ΥΓΕΙΑ

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01.10.2026 14:18

Ιωάννης Τσίμαρης: «Δεν αρκεί να εντοπίζονται οι παραβάσεις – πρέπει να ολοκληρώνεται ο ελεγκτικός κύκλος»

01.10.2026 14:18
tsimaris

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Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, για την ιατρική διαφήμιση, τον έλεγχο των ιδιωτικών δομών υγείας και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών κατέθεσε ο Βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης.

Όπως επισημαίνει, το κρίσιμο ζήτημα σήμερα δεν είναι μόνο ο εντοπισμός παραβάσεων, αλλά το τι ακολουθεί. Η νομοθεσία προβλέπει εδώ και δεκαετίες συγκεκριμένο μηχανισμό ελέγχου της ιατρικής διαφήμισης, με κομβικό ρόλο του ΚΕ.Σ.Υ. στη διαδικασία διαπίστωσης και αξιολόγησης των παραβάσεων και στην εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων.

Το βασικό ερώτημα, επομένως, είναι εάν αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί σήμερα στην πράξη. Ο κ. Τσίμαρης ζητά να αποσαφηνιστεί εάν η μόνιμη ειδική πειθαρχική επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. είναι συγκροτημένη και ενεργή, πόσες συνεδριάσεις και υποθέσεις έχει εξετάσει τα τελευταία χρόνια και πόσες εισηγήσεις οδήγησαν τελικά σε κυρώσεις.

Η ανάγκη για απαντήσεις γίνεται ακόμη πιο επιτακτική από τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Σε έλεγχο σε «Κέντρο Φυσικοπαθητικής Φροντίδας» εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευή βιοσυντονισμού και συσκευές λιπόλυσης, ενώ η ίδια δραστηριότητα είχε ελεγχθεί ήδη το 2024. Τότε η ΕΑΔ είχε διαβιβάσει την έκθεσή της στο Υπουργείο Υγείας, στο ΚΕ.Σ.Υ. και στην Εισαγγελία, μεταξύ άλλων ζητώντας νομοθετική ρύθμιση και διευκρίνιση των αρμοδιοτήτων σχετικά με τον βιοσυντονισμό.

«Όταν ένας ελεγκτικός μηχανισμός εντοπίζει μια παράβαση, αλλά ο θεσμικός κρίκος που πρέπει να την αξιολογήσει και να οδηγήσει σε κυρώσεις παραμένει ανενεργός, ο έλεγχος δεν ολοκληρώνεται. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει εάν το ΚΕ.Σ.Υ. επιτελεί σήμερα τον ρόλο που του έχει αναθέσει ο νόμος », δήλωσε ο κος Τσίμαρης.

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