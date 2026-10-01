ΕΣΑμεΑ: Να μετατραπεί η αναπηρική σύνταξη σε γήρατος στους συνταξιούχους ΑμεΑ που εξακολουθούν να εργάζονται

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ένα σοβαρό ζήτημα ασφαλιστικής δικαιοσύνης για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που συνεχίζουν να εργάζονται και να καταβάλλουν κανονικά ασφαλιστικές εισφορές, θέτει υπόψη της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται, παράλληλα με τη λήψη της σύνταξής τους, καταβάλλουν κανονικά ασφαλιστικές εισφορές και δημιουργούν νέο ασφαλιστικό χρόνο.
Ωστόσο, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουν λάβει ασφαλισμένοι από το υπουργείο Εργασίας, ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει από την εργασία τους αξιοποιείται μόνο για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης αναπηρικής σύνταξης, η οποία ελάχιστη.
Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν ένας ασφαλισμένος συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, ο ασφαλιστικός χρόνος που έχει δημιουργήσει από την εργασία του δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μετατροπή της αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη γήρατος, αλλά οδηγεί μόνο σε μια μικρή προσαύξηση της σύνταξης που ήδη λαμβάνει.
Η ΕΣΑμεΑ διαμαρτύρεται καθώς το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά πολίτες που συνεχίζουν να εργάζονται, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και δημιουργούν νέο ασφαλιστικό χρόνο.
«Είναι κατάφορα άδικο και άνιση μεταχείριση ο χρόνος ασφάλισης που δημιουργείται μέσα από την εργασία και οι εισφορές που καταβάλλονται να μην μπορούν να αξιοποιηθούν για τη θεμελίωση ενός αντίστοιχου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όταν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΑμεΑ και συνεχίζει: «Ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, η συγκεκριμένη αντιμετώπιση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας παρά τη λήψη σύνταξης λόγω αναπηρίας δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός που περιορίζει ή ακυρώνει στην πράξη την ασφαλιστική αξιοποίηση της μεταγενέστερης εργασίας τους.
Δεν μπορεί να θεωρείται ευνοϊκή μια ρύθμιση η οποία επιτρέπει στον συνταξιούχο λόγω αναπηρίας να εργάζεται, αλλά δεν του παρέχει αντίστοιχη ουσιαστική δυνατότητα αξιοποίησης του ασφαλιστικού χρόνου που δημιουργεί.».
Η δυνατότητα ενός συνταξιούχου λόγω αναπηρίας να συνεχίζει να εργάζεται αποτελεί δικαίωμα και επιλογή που πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους ισότιμης ασφαλιστικής προστασίας, και η ΕΣΑμεΑ είχε χαιρετήσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση, που ήταν πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος για δεκαετίες.
Η ΕΣΑμεΑ ζητά την άμεση επανεξέταση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και την καθιέρωση σαφούς και δίκαιης ρύθμισης.
Συγκεκριμένα, ο χρόνος ασφάλισης και οι εισφορές των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας που εργάζονται:
Η εργασία, οι εισφορές και ο ασφαλιστικός χρόνος δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά.
Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι με αναπηρία δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν δίκαιη αναγνώριση της εργασίας τους, των εισφορών τους και του ασφαλιστικού χρόνου που έχουν δημιουργήσει.
Διαβάστε επίσης:
Νοσοκομείο Νίκαιας: Χρωστούν πάνω από 16.500 ρεπό στους εξαντλημένους εργαζομένους – Μόνο με υπερεργασία βγαίνουν οι βάρδιες
Πανελλαδική έρευνα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα: τρεις στους δέκα δεν γνωρίζουν το 166 του ΕΚΑΒ – Ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση και εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ
Νοσοκομείο Χανίων: Παραιτήθηκαν 50 γιατροί μετά από εντέλλεσθαι για μετακίνηση γιατρού στη ΜΕΘ Ρεθύμνου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.