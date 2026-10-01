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01.10.2026 12:57

Ο Παύλος Γερουλάνος και η… «ΠΑΣΟΚΑΡΑ» υπέκυψαν στη μόδα των Playmobil (photo/video)

01.10.2026 12:57
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Ο Παύλος Γερουλάνος υπέκυψε στη νέα ψηφιακή μόδα των… Playmobil, όπως φαίνεται και από την ανάρτηση που έκανε στα social media του.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θυμήθηκε τη… viral περιγραφή ενός περιστατικού, που είχε κάνει σε εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και μετέτρεψε τη στιγμή σε… Playmobil.

Σύμφωνα με τα όσα είχε διηγηθεί τότε, ο Γερουλάνος είχε σταματήσει στον δρόμο έναν άνδρα, ο οποίος δούλευε ως σεκιούριτι, για να ζητήσει οδηγίες και όταν ο τελευταίος τον είδε του φώναξε «ΠΑΣΟΚΑΡΑ».

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ΠΕΜΠΤΗ 01.10.2026 15:34
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