«Ρεύμα φθηνό για το λαό»: Ακτιβισμός του ΠΑΜΕ στο ΥΠΕΝ (Video)

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Με γιγαντοπανό που έγραφε «Ρεύμα φθηνό για το λαό! Στην Ενέργεια και στα καύσιμα: Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή πώλησης. Κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ πώλησης. Καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους», το ΠΑΜΕ πραγματοποίησε ακτιβιστική δράση στο ΥΠΕΝ διαμαρτυρόμενο για τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας.

Συνδικάτα πραγματοποίησαν το πρωί συγκέντρωση έξω από το υπουργείο, με βασικό αίτημα τις γενναίες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, αλλά και στο ρεύμα, ενώ εκπρόσωποί τους τόνισαν ότι «προετοιμάζουμε μια μεγάλη απεργία μέσα στον Νοέμβρη στην οποία θα παραλύσει η χώρα».

Προβλέπεται… θερμός χειμώνας.

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