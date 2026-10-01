Γάμοι και γεννητούρια στο Υπουργικό Συμβούλιο

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Πριν περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα βαριά θέματα της οικονομίας και των καυσίμων, το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο είχε άρωμα… μαιευτηρίου και γάμου. Τα γλυκά κεράσματα πήγαν και ήρθαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου

Μόλις οι πόρτες έκλεισαν, άνοιξαν τα κουτιά από τα ζαχαροπλαστεία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης δέχθηκε συγχαρητήρια για τον γάμο της κόρης του, Νίκης, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δέχθηκε τις ευχές όλου του υπουργικού συμβουλίου για τον νεογέννητο γιο που του χάρισε η σύζυγός του, Νατάσα.

Τα γλυκά τα τίμησαν δεόντως σχεδόν όλοι οι παριστάμενοι, αν και κάποιοι παραπονέθηκαν πότι δεν υπάρχουν και αλμυρά στο τραπέζι.

Υπήρξε και μια αποκάλυψη για το μωρό του Κώτσηρα. Γεννήθηκε Παναθηναϊκός!

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