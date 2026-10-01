«Titanic: An Immersive Voyage» – Το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο έρχεται στην Αθήνα (Video/Photos)

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Το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο που έχει προσελκύσει πάνω από 40.000.000 επισκέπτες διεθνώς TITANIC An Immersive Voyage

Από το κατάστρωμα ως τον βυθό του Ατλαντικού ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Digital Theater στο Γουδί. Επιβιβαστείτε στον Τιτανικό και ζήστε το πιο αξέχαστο immersive υπερατλαντικό ταξίδι στην ιστορία μέσα από τις φωνές των Ελλήνων ηθοποιών Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Πέμη Ζούνη, Κατερίνα Λέχου, Γιάννη Μπέζο, Γιάννη Στάνκογλου, Σωτήρη Τσαφούλια και Αιμίλιο Χειλάκη.

Δίνοντας φωνή σε πρόσωπα και στιγμές που σημάδεψαν την ιστορία του Τιτανικού, η Πέμη Ζούνη αναλαμβάνει την κεντρική αφήγηση, συνδέοντας τις διαφορετικές ιστορίες και οδηγώντας τον επισκέπτη στη διαδρομή του πλοίου, ενώ ο Γιάννης Μπέζος, ως εικονικός κυβερνήτης, συνοδεύει την κατάδυση μέσω VR στο ναυάγιο, σε βάθος άνω των τεσσάρων χιλιομέτρων στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης αφηγείται την ιστορία των τηλεγραφημάτων, των προειδοποιήσεων και των μηνυμάτων κινδύνου που ανταλλάχθηκαν εκείνη τη νύχτα, ενώ ο Σωτήρης Τσαφούλιας μεταφέρει τον επισκέπτη στο λεβητοστάσιο και στον σκληρό κόσμο των ανθρώπων που κρατούσαν το πλοίο σε λειτουργία.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Γιάννης Στάνκογλου δίνουν φωνή στους δύο παρατηρητές που εντόπισαν το παγόβουνο λίγες στιγμές πριν από τη σύγκρουση, με την Κατερίνα Λέχου, τέλος, να δίνει φωνή στο ίδιο το παγόβουνο, έναν από τους καθοριστικούς «πρωταγωνιστές» της ιστορίας.

Μέσα από τις αφηγήσεις τους, η immersive εμπειρία φωτίζει διαφορετικές πλευρές της νύχτας της 14ης Απριλίου 1912 και φέρνει στο προσκήνιο τους ανθρώπους, τις αποφάσεις και τις στιγμές που συνέθεσαν την ιστορία του Τιτανικού.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Van Gogh: The Immersive Experience, που προσέλκυσε περισσότερους από 180.000 επισκέπτες, το Digital Theater στο Γουδί υποδέχεται, λοιπόν, μια διεθνή immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπερωκεάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό.

Η έκθεση aκολουθεί τη διαδρομή του Τιτανικού από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του: την επιβίβαση, τη λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία της σύγκρουσης, τη σιωπή του ναυαγίου.

Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες αισθάνονται τον ενθουσιασμό καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολουθεί όταν το πλοίο αρχίζει να βυθίζεται.

Το Titanic: An Immersive Voyage δημιουργεί μια εμπειρία που κινείται ανάμεσα στην ιστορική τεκμηρίωση και τη συναισθηματική αφήγηση. Οι επισκέπτες περνούν από τις καμπίνες, τις αίθουσες και τα καταστρώματα του πλοίου, ενώ έρχονται σε επαφή με προσωπικές ιστορίες επιβατών, αυθεντικά αντικείμενα που ανασύρθηκαν μέχρι χειρόγραφες επιστολές επιβατών, που φωτίζουν την ανθρώπινη πλευρά της ιστορίας.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της έκθεσης είναι η πρωτοποριακή εμπειρία περιήγησης μέσω VR, η οποία μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια μοναδική εξερεύνηση του σημείου όπου βρίσκεται σήμερα το ναυάγιο του Τιτανικού, πάνω από τέσσερα χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού.

Οι επισκέπτες έχουν τη σπάνια ευκαιρία να εξερευνήσουν τα απομεινάρια του Τιτανικού όπως υπάρχουν σήμερα, σιωπηλά στον βυθό του ωκεανού. Αυτή η μοναδική εμπειρία μετατρέπει τους επισκέπτες από απλούς παρατηρητές σε ενεργούς συμμετέχοντες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά θαλάσσια ταξίδια της ιστορίας.

Την παραγωγή υπογράφει η Exhibition Hub, παραγωγός και διανομέας μεγάλων immersive εκθέσεων διεθνώς, σε συμπαραγωγή με την Placebo Events, την ελληνική εταιρεία που τα τελευταία χρόνια φέρνει στην Αθήνα μεγάλες διεθνείς παραγωγές.

Από τις 12 Οκτωβρίου, η Αθήνα επιβιβάζεται στον Τιτανικό. Στο Digital Theater Γουδί ζωνταντεύει η πιο διάσημη θαλάσσια ιστορία του 20ού αιώνα.

INFO

Από 12 Οκτωβρίου 2026

Μέρες & Ώρες

Δευτέρα έως Πέμπτη

13:00 & 13.30 (δυο slots εισόδου)

οργανωμένες επισκέψεις σχολείων 09:00-13:00

Παρασκευή

13.30 – 19.00 (είσοδος ανά 30′)

Τελευταίο γκρουπ επισκεπτών στις 19:00

Σάββατο

10.00 – 20.00

Τελευταίο γκρουπ επισκεπτών στις 20:00

Κυριακή

10.00 – 19.00

Τελευταίο γκρουπ επισκεπτών στις 19:00

Τιμές Εισιτηρίων

20€ Γενική είσοδος

57€ Πακέτο 3 ατόμων (3 x 19€)

72€ Πακέτο 4 ατόμων (4 x 18€)

Δωρεάν είσοδος για παιδιά έως 3 ετών

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