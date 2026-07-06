«Titanic: An Immersive Voyage»: Από το κατάστρωμα ως τον βυθό του Ατλαντικού, ο Τιτανικός ζωντανεύει στο Γουδί (Photos)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Van Gogh: The Immersive Experience, που προσέλκυσε περισσότερους από 180.000 επισκέπτες, το Digital Theater Γουδί υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το Titanic: An Immersive Voyage, μια διεθνή immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπερωκεάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό.

Η έκθεση δεν προσεγγίζει τον Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή του από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του: την επιβίβαση, τη λάμψη του παρθενικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία της σύγκρουσης, τη σιωπή του ναυαγίου.

Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες θα αισθανθούν τον ενθουσιασμό καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολούθησαν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται.

Το Titanic: An Immersive Voyage δημιουργεί μια εμπειρία που κινείται ανάμεσα στην ιστορική τεκμηρίωση και τη συναισθηματική αφήγηση. Οι επισκέπτες περνούν από τις καμπίνες, τις αίθουσες και τα καταστρώματα του πλοίου, ενώ έρχονται σε επαφή με προσωπικές ιστορίες επιβατών, αυθεντικά αντικείμενα που ανασύρθηκαν μέχρι χειρόγραφες επιστολές επιβατών, που φωτίζουν την ανθρώπινη πλευρά της ιστορίας.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της έκθεσης είναι η πρωτοποριακή εμπειρία περιήγησης μέσω VR, η οποία μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια μοναδική εξερεύνηση του σημείου όπου βρίσκεται σήμερα το ναυάγιο του Τιτανικού, πάνω από τέσσερα χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού.

Οι επισκέπτες έχουν τη σπάνια ευκαιρία να εξερευνήσουν τα απομεινάρια του Τιτανικού όπως υπάρχουν σήμερα, σιωπηλά στον βυθό του ωκεανού. Αυτή η μοναδική εμπειρία μετατρέπει τους επισκέπτες από απλούς παρατηρητές σε ενεργούς συμμετέχοντες σε ένα από τα πιο συναρπαστικά θαλάσσια ταξίδια της ιστορίας.

Το Titanic: An Immersive Voyage έχει παρουσιαστεί ήδη σε πόλεις του εξωτερικού, προσελκύοντας περισσότερους από 40.000.000 επισκέπτες διεθνώς, και φέρει την υπογραφή της Exhibition Hub, παραγωγού και διανομέα μεγάλων immersive εκθέσεων διεθνώς, σε συμπαραγωγή με την Placebo Events, την ελληνική εταιρεία που τα τελευταία χρόνια φέρνει στην Αθήνα μεγάλες διεθνείς παραγωγές.

Από τις 12 Οκτωβρίου, η Αθήνα επιβιβάζεται στον Τιτανικό. Στο Digital Theater Γουδί, η ιστορία του θρυλικού υπερωκεάνιου γίνεται μια immersive εμπειρία που οδηγεί τον επισκέπτη από την προσδοκία του μεγάλου ταξιδιού έως την παγωμένη σιωπή του ναυαγίου, φέρνοντας στο προσκήνιο εκείνους που έζησαν την πιο διάσημη θαλάσσια ιστορία του 20ού αιώνα.

Επιβιβαστείτε στον Τιτανικό και ζήστε ένα αξέχαστο υπερατλαντικό ταξίδι στην ιστορία μέσα από τα μάτια των επιβατών!

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