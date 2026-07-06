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06.07.2026 10:20

J.R.R. Tolkien: Στο «σφυρί» επιστολές που αποκαλύπτουν τη φιλία του με κωφή θαυμάστρια

06.07.2026 10:20
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Photo: Sotheby's

Επιστολές και σημειώματα που τεκμηριώνουν την «απίθανη» φιλία ανάμεσα στον Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και την κωφή θαυμάστριά του, Αϊλίν Έλγκαρ, βγαίνουν σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο.

Η γνωριμία που ξεκίνησε από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Η Αϊλίν Έλγκαρ, η οποία πέθανε το 1980, ζούσε κοντά στο ξενοδοχείο Miramar στο Μπόρνμουθ του Ντόρσετ, όπου ο Τόλκιν και η σύζυγός του περνούσαν κάθε χρόνο τις διακοπές τους.

Η φιλία τους ξεκίνησε όταν η Έλγκαρ έστειλε στον συγγραφέα σημειώσεις με διορθώσεις για τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Από εκείνη την πρώτη επικοινωνία γεννήθηκε μια αξιοσημείωτη σχέση, βασισμένη στο κοινό τους ενδιαφέρον για τη γλώσσα.

Photo: Sotheby’s

Η θαυμάστρια που ξεχώρισε

Ο Τόλκιν άρχισε να δέχεται αμέτρητες επιστολές από θαυμαστές σχεδόν αμέσως μετά την έκδοση του πρώτου μέρους του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», το 1954. Ανάμεσά τους ήταν η πρώην πριγκίπισσα του στέμματος της Δανίας και η συγγραφέας Άιρις Μέρντοχ.

Ωστόσο, η Αϊλίν Έλγκαρ ξεχώρισε. Η αρχική της επιστολή και η πρότασή της για βελτίωση έχουν χαθεί, όμως οι δυο τους συνέχισαν να αλληλογραφούν για το έργο του Τόλκιν, αλλά και για πιο προσωπικά ζητήματα.

Photo: Sotheby’s

Στις επιστολές περιλαμβάνονται αναφορές στις ανησυχίες του συγγραφέα, καθώς και στη θλίψη του μετά τον θάνατο του στενού του φίλου Κ. Σ. Λιούις, το 1963.

«Εξαιρετικά έξυπνη και μορφωμένη»

Σε επιστολή του το 1963 προς τον εγγονό του, ο Τόλκιν περιέγραψε την Έλγκαρ ως «εξαιρετικά έξυπνη και μορφωμένη», σημειώνοντας παράλληλα ότι ήταν κωφή.

Η ακοή της είχε υποστεί μόνιμη βλάβη από λοίμωξη στο αυτί, από την οποία είχε προσβληθεί όταν ήταν παιδί.

Η εγγονή της, Έλεν Ντάτφιλντ, ανέφερε ότι επειδή η Έλγκαρ δεν μπορούσε να ακούσει, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έγραφαν και η ίδια δεν μπορούσε να διαβάσει τα χείλη, ανέπτυξε «μια πολύ πλούσια φανταστική ζωή».

Η δημοπρασία στο Λονδίνο

Ο Γουίλ Πάσι, ειδικός στο τμήμα βιβλίων και χειρογράφων του Sotheby’s, χαρακτήρισε μία από τις επιστολές «συγκινητική» και «απόδειξη της δύναμης» της φιλίας ανάμεσα στον συγγραφέα και την Έλγκαρ.

Photo: Sotheby’s

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου στην έδρα του Sotheby’s στο Λονδίνο, αλλά και διαδικτυακά.

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