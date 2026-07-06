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06.07.2026 06:15

Μουντιάλ 2026: «Λιοντάρι» η Αγγλία, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες νίκησε 3-2 το Μεξικό στο «Αζτέκα» και έκλεισε ραντεβού στους «8» με τη Νορβηγία (Videos)

06.07.2026 06:15
england mexico wc

«Επτάψυχη» η Αγγλία, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 54ο λεπτό, λόγω της αποβολής με κόκκινη κάρτα του Κουάνσα, κατάφερε να πάρει επική πρόκριση εις βάρος του Μεξικού μέσα στο «Αζτέκα» για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026.

Με το τελικό 3-2 και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μπέλιγχαμ (δύο γκολ) τα «Τρία Λιοντάρια» θα συνεχίσουν στη διοργάνωση, όπου στην επόμενη φάση θ’ αντιμετωπίσουν τη Νορβηγία στις 12/7 (00:00). Το Μεξικό, μετά τον Καναδά, γίνεται η δεύτερη συνδιοργανώτρια που μένει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η απόκρουση του Πίκφορντ στο 15′ σε κεφαλιά του Χιμένες ήταν η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα. Σε διάστημα τριών λεπτών και συγκεκριμένα στο 36′ και 38′ η Αγγλία «πάγωσε» το «Αζτέκα» με δύο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ από ασίστ των Κέιν και Σάκα.

Το ματς μετά το ημίωρο έγινε… ροντέο, καθώς οι Μεξικανοί κατάφεραν να ξαναμπούν στη διεκδίκησή του στο 42′ με τον Χούλιαν Κινιόνες να μειώνει σε 1-2.

Θα μπορούσε, μάλιστα, η ομάδα του Αγκίρε να φτάσει και στην ισοφάριση, αλλά ο Πίκφορντ είπε «όχι» δύο φορές στον Χιμένες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Το ματς πήρε… φωτιά στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, αρχικά με το δοκάρι των Άγγλων σε σουτ του Ο’Ράιλι στο 49′ και στη συνέχεια με την αποβολή του Κουάνσα στο 54′ για το σκληρό φάουλ που έκανε δύο λεπτά νωρίτερα ο κεντρικός αμυντικός των «Τριών Λιονταριών» στον Άλβαρες.

Κι ενώ τα πράγματα έδειχναν να… στραβώνουν για τα καλά για το συγκρότημα του Τούχελ, ο Γκόρντον κέρδισε πέναλτι στο 58′ από κεφαλιά πάσα του Κέιν. Καθαρή η ανατροπή του επιθετικού της Μπαρτσελόνα από τον Ράνχελ, με τον Κέιν στο 60′ να νικά τον γκολκίπερ των Μεξικανών και να «γράφει» το 3-1 με το έκτο του γκολ στη διοργάνωση.

Η «απάντηση» των γηπεδούχων ήταν άμεση και, μάλιστα, με το ίδιο…νόμισμα. Ο Χάρι Κέιν στο 67′, στην προσπάθεια του ν’ απομακρύνει την μπάλα μέσα από την περιοχή της ομάδας του βρήκε το πόδι του Γκαγιάρδο υπέπεσε σε πέναλτι, που υπέδειξε ο Φαγάνι μετά την παρέμβαση του VAR. Ο Ραούλ Χιμένες στο 69′ νίκησε τον Πίκφορντ μειώνοντας σε 2-3.

Παρά την πίεση που άσκησε στη συνέχεια η ομάδα του Χαβιέ Αγκίρε δεν μπόρεσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, με τους Άγγλους να πανηγυρίζουν απόλυτα δικαιολογημένα.

Διαιτητής: Α. Φαγάνι (Ιράν)

Κίτρινες: Σάντσες – Ράις, Ο’ Ράιλι, Γκεΐ

Κόκκινες: 54′ Κουάνσα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΕΞΙΚΟ (Χαβιέ Αγκίρε): Ράνχελ, Σάντσες (79′ Φιδάλγο), Μόντες (46′ Άλβαρες), Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα, Ρόμο (61′ Γκουτιέρες), Μόρα (61′ Σ. Χιμένες), Αλβαράδο, Ρ. Χιμένες, Κινιόνες (81′ Μαρτίνες)

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κουάνσα, Κόνσα, Γκεΐ, Ο’Ράιλι (75′ Μπερν), Άντερσον (75′ Σπενς), Ράις, Σάκα (57′ Στόουνς), Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κέιν (90′ Ρότζερς)

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