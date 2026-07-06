search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 08:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.07.2026 07:08

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, 70χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

06.07.2026 07:08
pyrosbestiki new

Έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών χωρίς τις αισθήσεις του ανέσυραν πυροσβέστες τα ξημερώματα της Δευτέρας από διαμέρισμα στην Καλλιθέα στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η φωτιά στο διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησέως, εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, πιθανότατα στο υπνοδωμάτιο.

Στο σημείο βρέθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι αφού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 70χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο ίδιο διαμέρισμα της Καλλιθέας έμενε και ο αδερφός του 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε άλλο δωμάτιο και αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης

Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με δύο Ι.Χ. και κυκλοφοριακό κομφούζιο στην Ερέτρια

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη περιοχή Οινόη στην Μάνδρα Αττικής – Μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις

Μενίδι: Γάλλος ποδηλάτης που έκανε τον γύρο της Ευρώπης έπεσε θύμα ληστείας σε καταυλισμό Ρομά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antonogiannaki
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Από ανακοπή καρδιάς έχασε τη ζωή της η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη – Στις 16:00 η κηδεία της

harry kane mexico
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Έγραψε ιστορία η Νορβηγία, πέταξε έξω στη Βραζιλία – Διά πυρός και σιδήρου η Αγγλία, 3-2 το Μεξικό

logariasmos ert
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η απαλλαγή της ΕΡΤ για χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά: Τι αλλάζει με τον νέο νόμο

ukraine new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο: 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες, πολυκατοικίες έγιναν συντρίμμια

ntokos dokos

Θάνος Ντόκος: Η κυβέρνηση στηρίζει τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, παρά τις διαψεύσεις των Ρώσων περί deepfakes

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν άρον άρον από τη Βενεζουέλα οι διασώστες - Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες, εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας

tsigaro-kapnisma-new
ΕΛΛΑΔΑ

Από 150 έως 3.000 ευρώ: Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για το κάπνισμα στο αυτοκίνητο και τα πεταμένα αποτσίγαρα στον δρόμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 08:06
antonogiannaki
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Από ανακοπή καρδιάς έχασε τη ζωή της η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη – Στις 16:00 η κηδεία της

harry kane mexico
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Έγραψε ιστορία η Νορβηγία, πέταξε έξω στη Βραζιλία – Διά πυρός και σιδήρου η Αγγλία, 3-2 το Μεξικό

logariasmos ert
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η απαλλαγή της ΕΡΤ για χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά: Τι αλλάζει με τον νέο νόμο

1 / 3