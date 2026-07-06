Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, 70χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

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Έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών χωρίς τις αισθήσεις του ανέσυραν πυροσβέστες τα ξημερώματα της Δευτέρας από διαμέρισμα στην Καλλιθέα στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Η φωτιά στο διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησέως, εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, πιθανότατα στο υπνοδωμάτιο.
Στο σημείο βρέθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι αφού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 70χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο ίδιο διαμέρισμα της Καλλιθέας έμενε και ο αδερφός του 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε άλλο δωμάτιο και αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
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