Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, 70χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών χωρίς τις αισθήσεις του ανέσυραν πυροσβέστες τα ξημερώματα της Δευτέρας από διαμέρισμα στην Καλλιθέα στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η φωτιά στο διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου ανάμεσα στις οδούς Αραπάκη και Θησέως, εκδηλώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, πιθανότατα στο υπνοδωμάτιο.

Στο σημείο βρέθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι αφού κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 70χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες στο ίδιο διαμέρισμα της Καλλιθέας έμενε και ο αδερφός του 70χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε σε άλλο δωμάτιο και αρνήθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

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