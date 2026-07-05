Μενίδι: Γάλλος ποδηλάτης που έκανε τον γύρο της Ευρώπης έπεσε θύμα ληστείας σε καταυλισμό Ρομά

Ένας 22χρονος Γάλλος, ο οποίος ταξιδεύει με το ποδήλατό του σε ολόκληρη την Ευρώπη, έζησε στιγμές φόβου στο Μενίδι, όταν η διαδρομή που του υπέδειξε το GPS τον οδήγησε στον καταυλισμό της Αγίας Σωτήρας. Εκεί, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων και έπεσε θύμα ληστείας.

Το ταξίδι στην Ευρώπη και η άφιξη στην Ελλάδα

Μπορεί να είχε κάνει τον γύρο της Ευρώπης με το ποδήλατό του, όμως στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Μενίδι, ένας νεαρός Γάλλος έμελλε να ζήσει τον φόβο και τον τρόμο.

Ο λόγος για τον 22χρονο Άντρι από τη Γαλλία, ο οποίος συνηθίζει να ταξιδεύει με το ποδήλατό του, έχοντας διασχίσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες χωρίς να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο νεαρός είχε βάλει στόχο να ολοκληρώσει ένα επτάμηνο ταξίδι με το ποδήλατό του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα, όλα κυλούσαν ομαλά.

Το GPS τον οδήγησε στον καταυλισμό

Όλα άλλαξαν όταν το GPS τον οδήγησε μέσα από καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι. Η διαδρομή που του υπέδειξε προς την Αθήνα αποδείχθηκε μοιραία, καθώς τον έφερε στον καταυλισμό της Αγίας Σωτήρας.

Εκεί, όπως κατήγγειλε, δέχθηκε επίθεση και έπεσε θύμα ληστείας.

«Χθες το πρωί ήμουν στη Θήβα και θα πήγαινα στην Αθήνα. Το GPS με έβαλε σε καταυλισμό Ρομά, χωρίς να το ξέρω», είπε στην κάμερα του Star.

Η επίθεση και η ληστεία

Ο 22χρονος περιέγραψε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα περικυκλώθηκε από ομάδα ατόμων, οι οποίοι του επιτέθηκαν και του άρπαξαν προσωπικά αντικείμενα.

«Περίπου πέντε ή έξι ήταν γύρω μου και άλλα τρία άτομα έρχονταν από πίσω. Πήραν το τσαντάκι μου, μέσα στο οποίο είχα το κινητό μου», ανέφερε.

Χωρίς το κινητό του και μόνος σε μια άγνωστη περιοχή, ο νεαρός προσπάθησε να βρει βοήθεια.

Η καταγγελία στην αστυνομία

Ένας περαστικός τού υπέδειξε πώς να φτάσει στο Αστυνομικό Τμήμα Μενιδίου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν με κάθε λεπτομέρεια τις περιγραφές που έδωσε για τους δράστες. Στη συνέχεια μετέβησαν μαζί του στον καταυλισμό της Αγίας Σωτήρας, προκειμένου να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και να αναζητήσουν τα αντικείμενα που είχαν κλαπεί.

Παρά την τρομακτική εμπειρία, ο Άντρι συνεχίζει το μεγάλο του ταξίδι με το ποδήλατο.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η στάση του στο Μενίδι θα είναι μία από εκείνες που δύσκολα θα ξεχάσει.

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