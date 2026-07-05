Ρονάλντο πριν το Πορτογαλία-Ισπανία: «Αυτό είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχώρησε σε δήλωση που προκαλεί μεγάλη αίσθηση, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ αποκάλυψε ότι το Μουντιάλ που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά θα είναι το τελευταίο της τεράστιας καριέρας του.

Η ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο

Δήλωση που σαφώς προκαλεί μεγάλη αίσθηση έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 6 Ιουλίου, στις 22:00, για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ αποκάλυψε πως το Μουντιάλ που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά θα είναι το τελευταίο της τεράστιας καριέρας του.

Με τη δήλωσή του, ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας βάζει ουσιαστικά τέλος σε κάθε συζήτηση για πιθανή συμμετοχή του σε προσεχή κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo confirms this will be his LAST World Cup. 👋🏼



“Yes, it’s my last one. Let’s go and enjoy it”. pic.twitter.com/EcMQiQK1p9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

«Πάμε να το απολαύσουμε»

«Ναι, αυτό είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ. Πάμε να το απολαύσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η δήλωση του CR7 έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την Πορτογαλία, η οποία διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Θέλει να κλείσει με διάκριση

Ο Ρονάλντο θέλει να ολοκληρώσει την τελευταία του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο με μια ακόμη μεγάλη διάκριση, οδηγώντας την Πορτογαλία όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση με την Ισπανία αποτελεί καθοριστικό σταυροδρόμι για την ομάδα του, αλλά και για τον ίδιο, καθώς σηματοδοτεί την τελική ευθεία της παρουσίας του στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή.

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