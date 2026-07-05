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05.07.2026 23:31

Ρονάλντο πριν το Πορτογαλία-Ισπανία: «Αυτό είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ»

05.07.2026 23:31
ronaldo-portugal

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχώρησε σε δήλωση που προκαλεί μεγάλη αίσθηση, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ αποκάλυψε ότι το Μουντιάλ που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά θα είναι το τελευταίο της τεράστιας καριέρας του.

Η ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο

Δήλωση που σαφώς προκαλεί μεγάλη αίσθηση έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 6 Ιουλίου, στις 22:00, για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ αποκάλυψε πως το Μουντιάλ που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά θα είναι το τελευταίο της τεράστιας καριέρας του.

Με τη δήλωσή του, ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας βάζει ουσιαστικά τέλος σε κάθε συζήτηση για πιθανή συμμετοχή του σε προσεχή κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

«Πάμε να το απολαύσουμε»

«Ναι, αυτό είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ. Πάμε να το απολαύσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η δήλωση του CR7 έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την Πορτογαλία, η οποία διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Θέλει να κλείσει με διάκριση

Ο Ρονάλντο θέλει να ολοκληρώσει την τελευταία του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο με μια ακόμη μεγάλη διάκριση, οδηγώντας την Πορτογαλία όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση με την Ισπανία αποτελεί καθοριστικό σταυροδρόμι για την ομάδα του, αλλά και για τον ίδιο, καθώς σηματοδοτεί την τελική ευθεία της παρουσίας του στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή.

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