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05.07.2026 14:24

Στον Άρη έως το 2029 ο Κώστας Αντετοκούνμπο

05.07.2026 14:24
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Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Άρη, αυτή τη φορά με κανονική μεταγραφή και όχι ως δανεικός.

Ο Έλληνας διεθνής σέντερ έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, το οποίο έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2029.

Η παραμονή του 29χρονου ψηλού αποτελούσε βασική επιδίωξη των ανθρώπων του Άρη, καθώς οι εμφανίσεις του στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν άφησαν θετικές εντυπώσεις. Αγωνιζόμενος με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, κατέγραψε στην GBL μέσο όρο 6,7 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 3 τάπες σε εννέα συμμετοχές.

Με την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Άρης επισημοποίησε την έναρξη της νέας συνεργασίας με τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος διαθέτει σημαντικές παραστάσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο παλμαρέ του ξεχωρίζουν το πρωτάθλημα NBA με τους Λέικερς το 2020, η κατάκτηση του γαλλικού πρωταθλήματος με την Βιλερμπάν το 2022, αλλά και η Ευρωλίγκα και το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό το 2024.

Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Νέων Ανδρών (U20) το 2016, ενώ ήταν μέλος της Εθνικής Ανδρών που κατάκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ο Άρης διατηρεί στο ρόστερ του έναν παίκτη με εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή των ψηλών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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