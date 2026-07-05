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05.07.2026 03:07

Μουντιάλ 2026: Ο Μπαπέ λύτρωσε τη Γαλλία, 1-0 την Παραγουάη και έκλεισε ραντεβού στους «8» με το Μαρόκο (Video)

05.07.2026 03:07
mbappe paraguay penalti

Η Παραγουάη έβαλε δύσκολά στη Γαλλία, όμως ένα πέναλτι του Μπαπέ στο 70΄ αποδείχθηκε αρκετό. Οι «τρικολόρ» νίκησαν 1-0 παρουσία 68.000 θεατών στη Φιλαδέλφεια και προκρίθηκαν στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο, την προσεχή Πέμπτη (9/7, 23:00) στη Βοστώνη.

Στο πρώτο ημίχρονο οι παίκτες της «Αλμπιρόχα» έπαιξαν… με το μυαλό των Γάλλων και πέτυχαν το σκοπό τους. Με κάποια φάουλ, στα όρια του αντιαθλητικού, δημιούργησαν εκνευρισμό στους «τρικολόρ» και ειδικά στον αρχηγό τους, Κιλιάν Μπαπέ. Έτσι η συνήθως καταιγιστική ομάδα του Ντεσάμπ, δεν δημιούργησε φάσεις στα πρώτα 45 λεπτά παρότι κράτησε τη μπάλα στην κατοχή της σε ποσοστό μεγαλύτερο του 65%

Παρεμφερής ήταν η εικόνα και στο β΄ ημίχρονο με τους Γάλλους να μπαίνουν ορμητικά, αλλά την Παραγουάη να απορροφά εύκολα την πίεση. Κάθε λεπτό που κυλούσε στο καυτό χορτάρι (θερμοκρασία εδάφους 50 βαθμοί!) ήταν υπέρ της. Όλα αυτά μέχρι το 65΄ όταν ο Ντουέ λίγο μετά την είσοδό του στο ματς, με εκπληκτικό σλάλομ στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Ντ. Γκόμες. Πέναλτι που καταλογίστηκε λίγο αργότερα μετά από παρέμβαση του VAR. Ο Μπαπέ έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα και άνοιξε το σκορ στο 70΄ με το 19ο γκολ του σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχει, πλέον, ένα λιγότερο από τον Μέσι.

Αποδείχθηκε πάρα πολύ εύκολο για τη Γαλλία να συντηρήσει το πλεονέκτημα που απέκτησε. Η Παραγουάη δεν είχε τίποτα να παρουσιάσει σε δημιουργικό-επιθετικό ποδόσφαιρο κι έτσι το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης προχώρησε στους προημιτελικούς.

Διαιτητής: Ιλγκίζ Ταντάσεφ (Ουζμπεκιστάν)
Κίτρινες: Μπαρκολά, Κονέ, Ολίσε

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (Γκουστάβο Αλφάρο): Γκιλ, Βελάσκες, Αλντερέτε (58΄ Κανάλε), Κάσερες, Αλόνσο, Γκουστάβο Γκόμες (71΄ Μαουρίσιο), Αλμιρόν (71΄ Άβαλος), Ντιέγκο Γκόμες, Κούμπας, Γκαλάρζα, Ενσίσο (61΄ Καμπαγέρο)

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Ντίνιε, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Κουντέ, Μανού Κονέ, Ραμπιό, Μπαρκολά (61΄ Ντουέ), Ντεμπελέ (84΄ Σερκί), Ολίσε, Εμπαπέ

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ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 03:11
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