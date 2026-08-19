search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 17:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2026 16:16

Έτοιμη η Τουρκία για έρευνες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Συρία

19.08.2026 16:16
petrelaio new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Δαμασκό για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Συρία , δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ. 

Η τουρκική κρατική εταιρεία TPAO και ιδιωτικές εταιρείες είναι έτοιμες να αρχίσουν σεισμολογικές έρευνες και γεωτρήσεις εξερεύνησης τόσο στην ανοικτή θάλασσα όσο και στο έδαφος της Συρίας, δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Δαμασκό με τον Σύρο υπουργό Ενέργειας Μοχαμάντ αλ Μπασίρ. 

Η Τουρκία πραγματοποιεί και γεωτρήσεις εξερεύνησης στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία απέκτησε επίσης άδεια για την αναζήτηση πετρελαίου στα υπεράκτια κοιτάσματα της Λιβύης.

Η Τουρκία και η Συρία θα θέσουν σε λειτουργία νέες υποδομές τις επόμενες εβδομάδες, τριπλασιάζοντας τη χωρητικότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε πάνω από 800 μεγαβάτ, δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ.

Η τουρκική κρατική εταιρεία εξόρυξης MTA IC και η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων της Συρίας υπέγραψαν επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, μια μη δεσμευτική συμφωνία σχετικά με τους πόρους φωσφορικών αλάτων, ανοίγοντας το δρόμο για μια ενδεχόμενη κοινοπραξία, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας.

Διαβάστε επίσης:

Νάταλι Χαρπ: Η εξ απορρήτων του Τραμπ που δε δίστασε να μπει ακόμη και σε πορτμπαγκάζ για να τον ακολουθήσει

Ουκρανία: Νέα έρευνα πολιτικής διαφθοράς – Αναταράξεις στην κυβέρνηση Ζελένσκι

Βρετανία: Οικογένεια σχεδόν ξεκληρίστηκε στη θάλασσα – Τρεις νεκροί από πνιγμό και μια ανήλικη σε κρίσιμη κατάσταση





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limani-peiraia-kosmos3
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «ΑΘΗΝΑ» – Δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο για Αίγινα και Αγκίστρι

elikodromio sifnos 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου δείχνει η προκαταρκτική εξέταση – Στα συντρίμμια για δεύτερη ημέρα οι πραγματογνώμονες

pyrosvestes fwtia koybaras
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Γέρακα

ben-gvir_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εμετικός -για άλλη μία φορά- ο Μπεν-Γκβιρ: Παρουσίασε καμαρώνοντας εγκατάσταση όπου θα εκτελούνται Παλαιστίνιοι (videos)

hind rajab
ΚΟΣΜΟΣ

Ο IDF παραδέχεται για πρώτη φορά ότι πυροβόλησε το αυτοκίνητο που μετέφερε την 5χρονη Χιντ Ρατζάμπ – Ξεκινά ποινική έρευνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη με «δωρεάν» ένσημα: Ποιοι άνεργοι κερδίζουν έως πέντε χρόνια ασφάλισης από τη ΔΥΠΑ

kalokairi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 17:39
limani-peiraia-kosmos3
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «ΑΘΗΝΑ» – Δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο για Αίγινα και Αγκίστρι

elikodromio sifnos 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου δείχνει η προκαταρκτική εξέταση – Στα συντρίμμια για δεύτερη ημέρα οι πραγματογνώμονες

pyrosvestes fwtia koybaras
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Γέρακα

1 / 3