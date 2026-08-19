Βρετανία: Οικογένεια σχεδόν ξεκληρίστηκε στη θάλασσα – Τρεις νεκροί από πνιγμό και μια ανήλικη σε κρίσιμη κατάσταση

Takeaways by to pontiki AI Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα στο Shoreham-by-Sea της Βρετανίας, ενώ ένα μικρό κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια που είχε κατασκηνώσει στην περιοχή και αντιμετώπισαν δυσκολίες στα ταραγμένα νερά το απόγευμα της Τρίτης.

Ψαράδες αντελήφθησαν το περιστατικό και ειδοποίησαν τις Αρχές, οι οποίες κινητοποίησαν ασθενοφόρα, ελικόπτερα και δυνάμεις της ακτοφυλακής για τη διάσωση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το περιστατικό ενδέχεται να ξεκίνησε όταν ένα παιδί μπλέχτηκε σε δίχτυ ψαρέματος, ωστόσο η αστυνομία διενεργεί έρευνα για την εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών.

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Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στη Βρετανία, όταν τρεις άνθρωποι, που βρίσκονταν στη θάλασσα, πνίγηκαν και ένα μικρό κορίτσι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το περιστατικό συνέβη στο Shoreham-by-Sea, στο Δυτικό Σάσεξ της Βρετανίας, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι ενδέχεται να ξεκίνησε όταν ένα από τα παιδιά μπλέχτηκε σε δίχτυ ψαρέματος.

Three members of the same family have died and a fourth remains critically ill after they got into difficulty while swimming in the sea at Shoreham, West Sussex.



Sussex Police said a man, a woman and a teenage girl were confirmed dead despite efforts by paramedics.



A younger… pic.twitter.com/CgIZkHMg0B — BPI News (@BPINewsOrg) August 19, 2026







Όλα συνέβησαν περίπου στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ψαράδες αντιλήφθηκαν τέσσερα άτομα να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μέσα στη θάλασσα, ενώ τα νερά ήταν ταραγμένα.







Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ένας άνδρας, μία γυναίκα και μία έφηβη έχασαν τη ζωή τους, παρά τις προσπάθειες των διασωστών. Ένα μικρότερο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και οι τέσσερις ανήκαν στην ίδια οικογένεια, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, κατασκήνωνε κοντά στο σημείο.

Μαρτυρίες για παιδί που μπλέχτηκε στα δίχτυα

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα από τα παιδιά φέρεται να μπλέχτηκε σε δίχτυ ψαρέματος ενώ κολυμπούσε, γεγονός που ενδέχεται να πυροδότησε την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.



Ο 24χρονος Τζο Κρισπ δήλωσε ότι, σύμφωνα με όσα του μετέφερε ντόπιος ψαράς, στη θάλασσα βρίσκονταν «δύο ενήλικες και δύο παιδιά». «Ένα από τα παιδιά, όπως φαίνεται, μπλέχτηκε σε δίχτυ ψαρέματος», είπε.



Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από μαρτυρίες και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως ως η αιτία του δυστυχήματος. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη.

Three members of the same family have died after getting into difficulty in the water off Shoreham-by-Sea.



Tim Muffett reported on #BBCBreakfast the statement from Sussex Police that a man, a woman, and a teenage girl had died, while a younger girl from the same family was in… pic.twitter.com/D7vSIrXKya August 19, 2026



Ψαράς έβγαλε ένα από τα παιδιά από τη θάλασσα

Μετά τις πρώτες αναφορές για τέσσερα άτομα που κινδύνευαν στο νερό, κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα, δύο ελικόπτερα και δυνάμεις της ακτοφυλακής.

UK

Moment lifeboat battled heavy seas in desperate search for family who drowned off beach after 'girl got stuck in fishing net'



New footage shows the moment a lifeboat battled heavy seas during a desperate search for a family who drowned after a little girl got 'caught in a… pic.twitter.com/Hrrp6iu7qf — News News News (@NewsNew97351204) August 19, 2026





Σύμφωνα με πληροφορίες, ψαράς κατάφερε να ανασύρει ένα από τα παιδιά από τη θάλασσα και στη συνέχεια σήμανε συναγερμό.



Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η οικογένεια είχε κατασκηνώσει κοντά στο λιμάνι τις τελευταίες εβδομάδες. Τα ονόματα των τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ η οικογένεια φέρεται να έχει συγγενείς που ζουν στο εξωτερικό.

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