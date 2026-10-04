search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 21:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2026 20:53

Αίγιο: Άγρια επίθεση ανήλικου με μαχαίρι σε δύο 15χρονους – Στον νοσοκομείο ο ένας (Video)

04.10.2026 20:53
maxairi 66- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα περιστατικό βίας με ανήλικους σημειώθηκε στο Αίγιο, για το οποίο η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει δύο άτομα. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο ανήλικοι κινούνταν πεζοί όταν τους πλησίασε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Αρχικά, ο ένας από τους δύο, ο οποίος είναι επίσης ανήλικος, φέρεται να τους εξύβρισε και στη συνέχεια να κατέβηκε από το όχημα, να χτύπησε έναν από τους 15χρονους και να επιχείρησε να τον τραυματίσει με μαχαίρι. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να βρέθηκαν και πάλι μπροστά στο ίδιο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ο ανήλικος συνεπιβάτης επιτέθηκε εκ νέου στον έναν από τους δύο. Ο τραυματισμένος ανήλικος μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό, ενώ παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του ανήλικου για πλημμελή επίβλεψή του. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην παράλληλη έδρα του Αιγίου.

Διαβάστε επίσης:

Κλειστά τα σχολεία και στον δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

Σοβαρό τροχαίο στη 2η Ανάβαση Αγρινίου – Διασωληνωμένος νεαρός οδηγός

Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που ο 35χρονος δαγκώνει την οδηγό ταξί και της κόβει το αυτί – «Ένας τρελός κανίβαλος, μου είπε ότι θα με σκοτώσει» είπε το θύμα (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Επεισοδιακή σύλληψη απατεώνων που προσπάθησαν να εμβολίσουν μηχανή αστυνομικών

ethniki-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Γερμανία: Live η μεγάλη μάχη για την 4η αγωνιστική του Nations League

kairos liga sunnefa
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρό διάλειμμα της κακοκαιρίας την ερχόμενη εβδομάδα – Πρόγνωση Αρναούτογλου για νέο γύρο βροχών (Video)

flydubai-7234
ΚΟΣΜΟΣ

Στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν φέρεται να σχεδίαζε να συντρίψει αεροσκάφος της Flydubai ο συγκυβερνήτης – Τι αποκαλύπτουν οι ανακρίσεις

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγρια επίθεση ανήλικου με μαχαίρι σε δύο 15χρονους – Στον νοσοκομείο ο ένας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

samaras_1702
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν»: Νέο «χτύπημα» Σαμαρά (Video)

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

FDI Belharra
ΕΛΛΑΔΑ

«Ψήφος εμπιστοσύνης» από τρεις ευρωπαϊκές χώρες στις φρεγάτες FDI Belharra - Αντίστροφη μέτρηση για την «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 21:45
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Επεισοδιακή σύλληψη απατεώνων που προσπάθησαν να εμβολίσουν μηχανή αστυνομικών

ethniki-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα – Γερμανία: Live η μεγάλη μάχη για την 4η αγωνιστική του Nations League

kairos liga sunnefa
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρό διάλειμμα της κακοκαιρίας την ερχόμενη εβδομάδα – Πρόγνωση Αρναούτογλου για νέο γύρο βροχών (Video)

1 / 3