Αίγιο: Άγρια επίθεση ανήλικου με μαχαίρι σε δύο 15χρονους – Στον νοσοκομείο ο ένας (Video)

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Ένα περιστατικό βίας με ανήλικους σημειώθηκε στο Αίγιο, για το οποίο η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει δύο άτομα. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δύο ανήλικοι κινούνταν πεζοί όταν τους πλησίασε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Αρχικά, ο ένας από τους δύο, ο οποίος είναι επίσης ανήλικος, φέρεται να τους εξύβρισε και στη συνέχεια να κατέβηκε από το όχημα, να χτύπησε έναν από τους 15χρονους και να επιχείρησε να τον τραυματίσει με μαχαίρι. Στη συνέχεια, οι δύο ανήλικοι φέρεται να βρέθηκαν και πάλι μπροστά στο ίδιο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ο ανήλικος συνεπιβάτης επιτέθηκε εκ νέου στον έναν από τους δύο. Ο τραυματισμένος ανήλικος μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος των δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό, ενώ παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του ανήλικου για πλημμελή επίβλεψή του. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην παράλληλη έδρα του Αιγίου.

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