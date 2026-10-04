Αιματηρή επίθεση 35χρονου σε 54χρονη οδηγό ταξί: Αυτή είναι η στιγμή που την δαγκώνει και της κόβει το αυτί (Video)

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Σε σοκ βρίσκεται η οδηγός ταξί που δέχθηκε επίθεση από πελάτη στη Νέα Ιωνία ο οποίος της έκοψε το αυτί.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν η οδηγός ταξί ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον 35χρονο επιβάτη του ταξί, με τη λογομαχία να εξελίσσεται σε σωματική επίθεση. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, κινήθηκε απειλητικά εναντίον της και την δάγκωσε στο πρόσωπο, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο αυτί της.

Η 54χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου ο γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ο 35χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Επίθεση σε οδηγό ταξί: Το χρονικό του τρόμου

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης επιβιβάστηκε στο ταξί στην περιοχή της Κυψέλης λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κάθισε πίσω από τη θέση του συνοδηγού και ζήτησε από την οδηγό να τον μεταφέρει στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Όταν έφτασαν στον προορισμό, ο 35χρονος επιβάτης ζήτησε να πληρώσει με κάρτα, αλλά όπως του είπε η οδηγός δεν είχε internet σε εκείνο το σημείο και δεν λειτουργούσε το μηχάνημα πληρωμής.

Αποφάσισαν να μεταβούν στο ΑΤΜ της περιοχής προκειμένου να βγάλει ο πελάτης χρήματα και να πληρώσει με μετρητά την οδηγό. Στη διαδρομή επανήλθε το internet και η οδηγός πάτησε ξαφνικά φρένο ώστε να σταματήσει σε εκείνο το σημείο για να πληρώσει με την κάρτα του ο επιβάτης. Λόγω του φρεναρίσματος ο επιβάτης έχασε την ισορροπία του, όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς του Τμήματος Νέας Ιωνίας, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με δύναμη στο μπροστινό κάθισμα και να σπάσει τα γυαλιά του.

Η εξέλιξη αυτή τον εκνεύρισε. Έτσι έπιασε την οδηγό από το λαιμό, την κρατούσε ακινητοποιημένη στο κάθισμα, την δάγκωσε και της έκοψε το δεξί της αυτί.

Ο δράστης μετά την επίθεση εγκατέλειψε το όχημα ενώ το θύμα ζήτησε βοήθεια από διερχόμενους πολίτες που ενημέρωσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ελπίς” με σταθμό του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Ο 35χρονος δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, έδωσε στους αστυνομικούς έγγραφο από γιατρό, το οποίο πιστοποιεί ότι πάσχει από κατάθλιψη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Ο 35χρονος δράστης οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή.

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