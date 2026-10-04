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04.10.2026 14:13

«Κυνηγούσε την κοπέλα»: Σοκάρει η μαρτυρία του ανθρώπου που έσωσε την οδηγό ταξί από τα δόντια του 35χρονου

04.10.2026 14:13
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Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν, στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής, στη Νέα Ιωνία, όταν 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί, που τον μετέφερε.

Αφορμή της βίαιης επίθεσης φαίνεται να στάθηκε δυσλειτουργία στο μηχάνημα POS, με τον δράστη να αρπάζει τη γυναίκα, δαγκώνοντάς τη με μανία στο πρόσωπο, κόβοντάς της με τα δόντια το αυτί.

«Ακούσαμε βοήθεια – Τον είδα να κυνηγάει την κοπέλα»

Κάτοικος της περιοχής που άκουσε τις εκκλήσεις της για 54χρονης οδηγού για βοήθεια περιέγραψε στον Alpha τις κινήσεις του δράστη.

«Άκουγα βοήθεια. Μέχρι να βγω, βλέπω έναν άνθρωπο που έχει βγει από το ταξί και κυνηγάει την κοπέλα», είπε.

«Πήγα κατά πάνω του. Απ’ ό,τι κατάλαβα την είχε δαγκώσει. Πέσανε όλοι πάνω του και μέσα σε ένα λεπτό ήρθε και η αστυνομία».

Ο 35χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Το αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε οδό Δεμιρδεσίου.

Η 54χρονη οδηγός μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς» για τις πρώτες βοήθειες.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια πίσω από την τρομακτική επίθεση.

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Σοκ στη Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί γυναίκας οδηγού ταξί

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ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 14:15
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«Κυνηγούσε την κοπέλα»: Σοκάρει η μαρτυρία του ανθρώπου που έσωσε την οδηγό ταξί από τα δόντια του 35χρονου

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