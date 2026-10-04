Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος

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Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό για διακοπή της κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 12:41 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος

Η αμαξοστοιχία, που εκτελεί το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο), παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων. Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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