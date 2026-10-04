search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 14:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.10.2026 13:41

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος

04.10.2026 13:41
PROASTIAKOS NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό για διακοπή της κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 12:41 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος

Η αμαξοστοιχία, που εκτελεί το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο), παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων. Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Πέραμο: Κατέληξε και ο 36χρονος αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού

Σοκ στη Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί γυναίκας οδηγού ταξί

«Τη ρώτησα αν έμαθε ότι πέθανε ο Μαζωνάκης και μου απάντησε “ναι μόλις”» – Τι αποκαλύπτει ο υπνοθεραπευτής για τα sms με τη Γάκα και την επίμαχη φωτογραφία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
taxi_3107_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Κυνηγούσε την κοπέλα»: Σοκάρει η μαρτυρία του ανθρώπου που έσωσε την οδηγό ταξί από τα δόντια του 35χρονου

tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω»: Νέο ρεκόρ Τεντόγλου με άλμα 6,29 μ. στο …Kipos League (Video)

giorgos_mazonakis_3009
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη ιστορία του με τον Κώστα Χαρδαβέλλα και το τραγούδι «Τέσσερις»

PROASTIAKOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος

ukrania_merts
ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Η Ρωσία βομβάρδισε τη Βόρεια Γέφυρα κατά την επίσκεψη Μερτς στην Ουκρανία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

FDI Belharra
ΕΛΛΑΔΑ

«Ψήφος εμπιστοσύνης» από τρεις ευρωπαϊκές χώρες στις φρεγάτες FDI Belharra - Αντίστροφη μέτρηση για την «ΝΕΑΡΧΟΣ» F-602

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

apple_cake
CUCINA POVERA

Ζουμερό και μαλακό κέικ μήλου

samaras_1702
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν»: Νέο «χτύπημα» Σαμαρά (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 14:15
taxi_3107_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Κυνηγούσε την κοπέλα»: Σοκάρει η μαρτυρία του ανθρώπου που έσωσε την οδηγό ταξί από τα δόντια του 35χρονου

tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω»: Νέο ρεκόρ Τεντόγλου με άλμα 6,29 μ. στο …Kipos League (Video)

giorgos_mazonakis_3009
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη ιστορία του με τον Κώστα Χαρδαβέλλα και το τραγούδι «Τέσσερις»

1 / 3