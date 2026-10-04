Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό για διακοπή της κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 12:41 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος
Η αμαξοστοιχία, που εκτελεί το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο), παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων. Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Διαβάστε επίσης:
Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Πέραμο: Κατέληξε και ο 36χρονος αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού
Σοκ στη Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί γυναίκας οδηγού ταξί
«Τη ρώτησα αν έμαθε ότι πέθανε ο Μαζωνάκης και μου απάντησε “ναι μόλις”» – Τι αποκαλύπτει ο υπνοθεραπευτής για τα sms με τη Γάκα και την επίμαχη φωτογραφία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.