Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Πέραμο: Κατέληξε και ο 36χρονος αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού

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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Νέα Πέραμο Καβάλας, κοντά στους Αμμόλοφους, καθώς κατέληξε και ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 36χρονος αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη σύγκρουση, υπέκυψε στα τραύματά του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Νέα Πέραμο, κοντά στους Αμμόλοφους. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι.

Ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 36χρονος αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού, που έφερε πολλαπλά τραύματα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Εκεί υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες.

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