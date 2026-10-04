Greece Race for the Cure: 58.000 πολίτες στους δρόμους εναντίον του καρκίνου του μαστού – Δούκας: «Η συμμετοχή είναι που μετράει» (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με αφετηρία το Πεδίον του Άρεως, χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών ένωσαν τις δυνάμεις και τις φωνές τους για τη 18η διοργάνωση του Μαραθωνίου για τον καρκίνο του μαστού με τίτλο Greece Race for the Cure και ξεχύθηκαν στους δρόμους της Αθήνας στους οποίους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα οχήματα.

Ο Μαραθώνιος, Greece Race for the Cure, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure παγκοσμίως και κάθε χρόνο γεμίζει τους δρόμους με χιλιάδες κόσμο και μηνύματα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη, τη ζωή.

Διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe κι υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Αττικής.

«Η συμμετοχή συγκλονίζει, μας δίνει δύναμη και κουράγιο»

Αυτή τη χρονιά σύμφωνα με την πρόεδρο του συλλόγου Άλμα Ζωής, Παρασκευή Μιχαλοπούλου, η συμμετοχή ξεπέρασε τα 58.000 άτομα.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά για την τεράστια ανταπόκρισή σας, πάνω από 58.000 άνθρωποι είναι δίπλα σε αυτόν τον αγώνα», σημείωσε αρχικά και στη συνέχεια στάθηκε στη σημασία της ανταπόκρισης του κόσμου:

«Πραγματικά η συμμετοχή σας μας συγκλονίζει, μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε κάθε μέρα, να ενημερώνουμε για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, να στηρίζουμε κάθε γυναίκα που έχει ανάγκη, να προσπαθούμε να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες βελτίωσης, φροντίδας για την υγεία για όλες τις γυναίκες».

Δούκας: «Αυτό που μετράει είναι η παρουσία»

Λίγο πριν δώσουν από κοινού το έναυσμα, τον λόγο πήρε και ο Χάρης Δούκας, με τον ίδιο να απαντά όταν ερωτήθηκε λίγο πιο επίμονα, ότι θα κάνει κανονικά τη διαδρομή, αλλά αντί να τρέξει, θα προτιμήσει να… περπατήσει. Όπως εξήγησε, αστειευόμενος, ο δήμαρχος Αθηναίων: «Εχω και τις απονομές μετά, να είμαι fit».

Στη συνέχεια συνεχάρη το «Άλμα Ζωής» για την προσπάθεια, τονίζοντας ότι δίνει ένα πάρα πολύ σπουδαίο αγώνα εδώ και χρόνια, καταφέρνοντας να καθιερώσει τον Μαραθώνιο ως θεσμό.

«Έχουμε και πολύ καλό καιρό. Άρα είμαστε, νομίζω, όλοι έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους που είναι σήμερα μαζί μας. Να έχουμε ένα πολύ ωραίο αγώνα και αυτό που μετράει είναι η συμμετοχή», κατέληξε στο δικό του μήνυμα.

Αμέσως μετά ξεκίνησε ο αγώνας, υπό τη συνοδεία μελωδιών που έπαιζε η Φιλαρμονική Ορχήστρα Αθηνών, όπως το σύνηθες για την περίσταση theme της ταινίας Rocky. Ως σημείο τερματισμού είχε οριστεί η οδός Κοδριγκτώνος στη Βικτώρια στο ύψος της Μαυρομματαίων. Οι δρομείς που τερμάτισαν πρώτοι βραβεύτηκαν από τον Χάρη Δούκα στο πλάτωμα Οικονομίδη του Πεδίου του Άρεως.

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Εφιάλτης δίχως τέλος με νέο 112 για περιορισμό μετακινήσεων στην Ιεράπετρα – Σε εξέλιξη η μεταφορά 47 ανθρώπων



Άγιος Παντελεήμονας: Εντοπίστηκε 18χρονος χάκερ διεθνούς ομάδας κυβερνοεπιθέσεων και εκβιασμών – Αυτοδίδακτος και… ιδιοφυία ο κατηγορούμενος

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι τύψεις του υπνοθεραπευτή και τα μηνύματα στη γιατρό – Τι κατέθεσε για τις τελευταίες κρίσιμες ώρες του τραγουδιστή