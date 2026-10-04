Θάνατος Μαζωνάκη: Οι τύψεις του υπνοθεραπευτή και τα μηνύματα στη γιατρό – Τι κατέθεσε για τις τελευταίες κρίσιμες ώρες του τραγουδιστή

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως κατέθεσε, γύρω στις δέκα παρά έστειλε μήνυμα στη γιατρό, ρωτώντας «εντάξει ο Γιώργος;», χωρίς να λάβει απάντηση. Στη συνέχεια τηλεφώνησε στην ίδια, η οποία του είπε ότι το ΕΚΑΒ είχε παραλάβει τον Μαζωνάκη, καθώς είχε πέσει η πίεσή του και «μιλούσε παράλογα».

Ο ίδιος τη ρώτησε γιατί δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με την κατάθεσή του, εκείνη απάντησε ότι είχε πελάτισσα.

Ο υπνοθεραπευτής περιέγραψε την γιατρό ως γενικά ψύχραιμο άνθρωπο, σημειώνοντας ότι και κατά τη συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία δεν του έδωσε την εντύπωση ότι η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, έλαβε ειδοποίηση από ιστοσελίδα ότι ο Μαζωνάκης είχε πεθάνει στο νοσοκομείο «Ελπίς». «Σοκαρίστηκα», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι έστειλε μήνυμα στην κ. Γ. για να τη ρωτήσει αν είχε πληροφορηθεί τον θάνατο και εκείνη του απάντησε: «ναι, μόλις».

Η φωτογραφία από τη θεραπεία

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε σε μήνυμα που έλαβε νωρίτερα και έγραφε «όλα καλά», στο οποίο απάντησε με emoji καρδιάς.

Όπως κατέθεσε, έλαβε επίσης μήνυμα MMS με φωτογραφία στην οποία φαινόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης να υποβάλλεται στη θεραπεία. Και σε αυτό το μήνυμα αντέδρασε με emoji καρδιάς.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, του προκάλεσε αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι του στάλθηκε φωτογραφία του ασθενούς χωρίς να φαίνεται ότι είχε συναινέσει, καθώς είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο.

Μετά την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή, ο υπνοθεραπευτής ανέφερε ότι έστειλε μήνυμα στην κ. Γ., εκφράζοντας τη θλίψη του για όσα είχαν συμβεί. Όπως είπε, ένιωθε ιδιαίτερα άσχημα, καθώς θεωρούσε ότι ο ίδιος είχε συμβάλει στο να έρθουν ξανά σε επαφή τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Αργότερα, της έστειλε ακόμη ένα μήνυμα, «ρε, τι σε βρήκε», ενώ αργά το ίδιο βράδυ τής έγραψε ότι λυπάται για όσα περνούσαν και πως θα ήταν διαθέσιμος εάν τον χρειάζονταν.

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